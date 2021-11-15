​Голландия держала в руках билет в Катар, а теперь может остаться даже без стыков – изучаем расклады

В последнем туре европейской части отбора на чемпионат мира интересная развязка ожидается в группе G с участием сборных Голландии, Турции и Норвегии. Кто-то получит прямой билет на чемпионат мира, кто-то отправится в плей-офф, а кто-то останется ни с чем. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации.

Сборная Голландии успела потрогать и уронить путёвку на чемпионат мира. В субботу в гостях у Черногории команда вела со счётом 2:0 и контролировала происходящее на поле, но затем хозяева вдруг перевернули игру и сравняли счёт – 2:2. Что ж, тем интереснее для интриги. Давайте взглянем на текущее положение команд в этой группе.

М Куда выходит Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Билет на ЧМ Голландия 9 6 2 1 31 8 +23 20 2 Билет в плей-офф Турция 9 5 3 1 25 15 +10 18 3 Норвегия 9 5 3 1 15 6 +9 18 4 Черногория 9 3 3 3 13 13 0 12 5 Латвия 9 1 3 5 8 13 -5 6 6 Гибралтар 9 0 0 9 3 40 -37 0

Голландия – Норвегия

Черногория – Турция

Судьба прямой путёвки на чемпионат мира остаётся в руках сборной Голландии. Чтобы финишировать на первом месте, команде Луи ван Галя достаточно не проиграть Норвегии дома. Да, при ничьей «оранжевых» может догнать Турция, но по разности мячей голландцы окажутся выше, учитывая свои +23 против турецких текущих +10.

Если Голландия проиграет Норвегии в Роттердаме, то она финиширует в группе либо второй, либо третьей. Здесь всё будет зависеть от результата Турции в Черногории. При победе турецкой команды голландцы останутся даже без плей-офф и пролетят мимо мундиаля второй раз подряд. Впрочем, такой расклад кажется маловероятным.

Учитывая показатели разности мячей, сборная Турции может занять первое место лишь при одном реальном раскладе. Для реализации такого расклада турецкой команде нужно обыграть Черногорию и надеяться на победу Норвегии над Голландией. При этом турки должны опередить норвежцев по разности мячей (сейчас у них +10 против +9 у конкурента). Как видим, шансов на первое место у Турции почти нет, а вот шансы на второе место – достаточно высоки. Если Норвегия не возьмёт очки в Голландии, туркам достаточно не проиграть в Черногории крупно. Если норвежцы сыграют вничью, туркам нужно будет тоже не проиграть.

Самое сложное положение в этой тройке у Норвегии. По сути, команде нужно обязательно набирать очки в гостях у Голландии, чтобы рассчитывать хотя бы на плей-офф. При этом ничьей для финиша на втором месте норвежцам хватит лишь в случае поражения Хорватии в Турции. А вот если Норвегия отметится сенсацией, обыграв Голландию на её поле, то команда не финиширует ниже второго места. Дальше всё будет зависеть от результата Турции – если турки победят в Черногории, придётся смотреть на разность мячей.

Сборная Норвегии может финишировать на втором месте даже при поражении от Голландии, но для этого Турция должна проиграть в Черногории крупно или слишком крупно. Всё будет зависеть от разности голов. В такой расклад поверить сложно.

Вывод следующий: всё идёт к тому, что сборная Голландии всё же вернётся на чемпионат мира после пропуска турнира в России в 2018 году. А сборные Турции и Норвегии заочно сразятся за место в плей-офф – шансы выйти победителем из этой борьбы выше у турецкой команды.