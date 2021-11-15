​Влахович: «Не терпится сыграть на чемпионате мира»

Сборная Сербии завоевала прямой билет на чемпионат мира. В воскресенье вечером команда отметилась сенсацией, обыграв на выезде Португалию с результатом 2:1. Комментарий после завершения игры дал сербский форвард Душан Влахович.

«Мне не терпится сыграть на чемпионате мира. Мы хотим поехать в Катар и добиться там отличного результата», - сказал Влахович пресс-службе Федерации футбола Сербии.

«Мы показали, что можем испытать любого соперника. Путь в квалификации получился необычным. Мы заслужили этот приз», - добавил форвард.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.