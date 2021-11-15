​Хитцльшпергер – о Катаре: «У меня нет особых надежд, посмотрите, какая Россия»

Известный в прошлом футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер дал комментарий по поводу того, что чемпионат мира в 2022 году пройдёт в Катаре.

Напомним, что многие представители футбольного мира выразили недовольство из-за проведения мундиаля в Катаре на фоне проблем с правами человека в этой стране.

«У меня нет особых надежд на улучшение ситуации в Катаре. ФИФА не составит труда показать красивую картинку, которая будет говорить о прогрессе, хотя на самом деле принципиальных изменений в стране не будет. Посмотрите на Россию – их страна не стала более демократичной или либеральной после проведения там чемпионата мира», - слова Хитцльшпергера приводит Kicker.