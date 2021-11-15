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Чемпионат мира по футболу 2022

​В ФИФА ответили на вопрос, могут ли Россия и Украина сыграть в плей-офф друг с другом

15 Ноября 2021 • 14:31 Комментировать (8)

Сборная России в конце марта будет бороться за билет на чемпионат мира в плей-офф. Сборная Украины в плей-офф не пробилась, но шансы оказаться там у команды Александра Петракова остаются.

В пресс-службе ФИФА ответили на обращение ТАСС по поводу возможного пересечения сборных России и Украины в плей-офф. В ФИФА сообщили, что такая встреча невозможно, учитывая решения исполкома УЕФА.

При жеребьёвках разводятся не только Украина и Россия. Так сборную Косова разводят с командами России, Сербии и Боснии и Герцеговины. Армению разводят с Азербайджаном, а Гибралтар – с Испанией.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре и декабре следующего года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Украины
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
АнтиУкр
15 Ноября 2021 в 17:12
Все эти разводы понятны .Но почему Косово и Россию разводят ? То что РФ не признала их как государство ? Других причин я не вижу.
Don sangre
15 Ноября 2021 в 14:41
Политика и футбол идут рука об руку. Помнится в Южной Америке даже война была 8 дней из-за футбола. Кажется Гондурас кому то проиграл...
Tavadi
15 Ноября 2021 в 15:57
это не Южная, а Центральная Америка. да, Гондурас проиграл и в футболе и в войне
Don sangre
15 Ноября 2021 в 16:06
Ошибочка вышла на несколько градусов какой там широты!
JUMPER
15 Ноября 2021 в 16:11
ай...ф пинтагон бы табе атправить..наводчикам...)))
Don sangre
15 Ноября 2021 в 16:13
Таити Таити.... Нас и тут неплохо кормят)))))
JUMPER
15 Ноября 2021 в 16:16
ай...ф таити ни нада...))) тама стока заразы..ползаит и литаит...таво и глиди сажруть...)))
JUMPER
15 Ноября 2021 в 16:18
ай...лучнэя в варонижэ на улицы смаличкова...)))
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