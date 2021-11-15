​В ФИФА ответили на вопрос, могут ли Россия и Украина сыграть в плей-офф друг с другом

Сборная России в конце марта будет бороться за билет на чемпионат мира в плей-офф. Сборная Украины в плей-офф не пробилась, но шансы оказаться там у команды Александра Петракова остаются.

В пресс-службе ФИФА ответили на обращение ТАСС по поводу возможного пересечения сборных России и Украины в плей-офф. В ФИФА сообщили, что такая встреча невозможно, учитывая решения исполкома УЕФА.

При жеребьёвках разводятся не только Украина и Россия. Так сборную Косова разводят с командами России, Сербии и Боснии и Герцеговины. Армению разводят с Азербайджаном, а Гибралтар – с Испанией.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре и декабре следующего года.