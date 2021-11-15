Бернарду Силва: «Португалия ужасно сыграла с Сербией»

Полузащитник национальной сборной Португалии Бернарду Силва высказался о провале в поединке с командой Сербии. Пиренейцы уступили на своем поле со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах. Из-за этого фиаско Португалия заняла второе место в группе, пропустив вперед сербов.

«Ужасно сыграли. Получилось забить быстрый мяч, но затем мы бросили играть. Не знаю, почему так вышло. Теперь нас ждут стыковые матчи. Приложим максимум усилий, чтобы выйти на мундиаль», - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Жеребьёвка раунда плей-офф квалификационного турнира состоится 26 ноября.