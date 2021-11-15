​Ван Галь оказался в инвалидном кресле перед решающим матчем сборной Голландии

Сборная Голландии упустила победу над Черногорией (ничья 2:2) и теперь будет решать задачу по выходу на чемпионат мира в последней игре отбора против Норвегии 16 ноября. Перед этой игрой главный тренер команды Луи ван Галь оказался в инвалидном кресле. Об этом на своих страницах пишет голландский AD.

По данным источника, по прибытию в отель после воскресной тренировки ван Галь поскользнулся, упал и повредил бедро. Тренер провёл вечер в больнице. Оперировать его не будут – травма должна зажить сама по себе.

AD сообщает, что пока непонятно, как Луи ван Галь будет руководить сборной Голландии во вторник. При этом издание вспомнило 2007 год, когда тренер работал прямо в инвалидной коляске, правда, размещался на трибуне.