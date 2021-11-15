​Роналду снова обещает: «Португалия будет на чемпионате мира»

Криштиану Роналду несколько дней назад сделал в «Инстаграме» публикацию, в которой написал, что в воскресенье Португалия отпразднует попадание на чемпионат мира. Не удалось – команда Фернанду Сантуша проиграла дома Сербии со счётом 1:2. Теперь португальцы будут сражаться за право выступить на мундиале весной в стыковых играх.

«Порой к наиболее желаемым результатам приводят самые извилистые пути. Это тяжёлый результат, но он нас не сломит», - написал Роналду в «Инстаграме».

Криштиану Роналду снова пообещал, что сборная Португалии попадёт на чемпионат мира.

«Никаких оправданий. Португалия поедет в Катар», - написал Роналду.