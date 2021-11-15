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Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду припомнил незасчитанный гол в Сербии – Сантуш

15 Ноября 2021 • 12:38 Комментировать
Португалия
1:2
Сербия
окончен

Сборная Португалии не получила прямую путёвку на чемпионат мира, проиграв Сербии в воскресенье вечером на своём поле - 1:2. После игры звёздный Криштиану Роналду о чём-то эмоционально поговорил с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Рулевой португальской сборной дал комментарий на этот счёт.

«Роналду припомнил, что его гол в Сербии не засчитали на последних минутах. Это нормально, он расстроился», - высказался Сантуш, чьи слова приводит A Bola.

Напомним, что в марте сборные Сербии и Португалии сыграли вничью 2:2. На последних минутах Криштиану Роналду забил гол, но боковой арбитр не увидел, что мяч пересёк линию, а системы фиксации гола на стадионе не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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