Роналду припомнил незасчитанный гол в Сербии – Сантуш

Сборная Португалии не получила прямую путёвку на чемпионат мира, проиграв Сербии в воскресенье вечером на своём поле - 1:2. После игры звёздный Криштиану Роналду о чём-то эмоционально поговорил с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Рулевой португальской сборной дал комментарий на этот счёт.

«Роналду припомнил, что его гол в Сербии не засчитали на последних минутах. Это нормально, он расстроился», - высказался Сантуш, чьи слова приводит A Bola.

Напомним, что в марте сборные Сербии и Португалии сыграли вничью 2:2. На последних минутах Криштиану Роналду забил гол, но боковой арбитр не увидел, что мяч пересёк линию, а системы фиксации гола на стадионе не было.