«Такое ощущение, что бегали в раздевалку получать QR-коды»: Как болельщики оценили первое фиаско сборной Карпина

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии из Сети после поражения сборной России в ключевом матче отборочной группы к ЧМ-2022 от команды Хорватии (0:1).

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серёга к.: «Спустя сколько-то лет лысый забивает а-ля Филимонов».

Альберт А.: «Кудряшов с сегодняшнего дня становится почётным гражданином Хорватии».

Эмиль А.: «Цель достигнута. Хорваты нам не забили».

Sound of D.: «Игроки России всю игру держали Модрича, а надо было Кудряшова».

Dmitry D.: «Ни одного момента, убогий футбол».

Jdjj j.: «Убрали нормального тренера Черчесова – теперь получайте».

Alexandr P.: «Кудряшов просто хочет Катар-2022 смотреть с комфортом с пивком по телеку, а не под палящим солнцем из своей штрафной».

Ctrl C.: «Как говорил Черчилль: «Кто между позором и войной выбирает позор, тот получает войну и позор».

Aleks P.: «Не совсем понятно, зачем надо было брать в нападение с собой Сергеева и не дать ему возможности сыграть. Все равно ни Смолов, ни Заболотный не показали никакой игры».

Николай С.: «Такое ощущение, что наши по ходу игры по очереди бегали в раздевалку получать QR-коды, а у кого нет, ставили прививки».

Sergey K.: «Это запланированная акция! Нам ЧМ не нужен, у нас цель Олимпиада! Даёшь ужесточение лимита !!!».

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Замир А.: «А Кафанов предупреждал: «Всегда будь готов, что твой защитник ошибётся!». Как в воду глядел».

Максим Б.: «Долг платежом красен, который мы сегодня отдали Хорватии за Англию».

KaKToT.: «Валеры взгляд после матча – просто до глубины души, очень жаль его… Чуть ли не слёзы на глазах…».

Andrey C.: «Ваши ожидания – ваши проблемы» (с) А.Аршавин».

Ислам С.: «Агаларова не хватало, он бы точно не хуже сыграл, чем те, которые «играли» на поле».

Alien E.: «А вы думали, что Карпин – гений, способный дворовую команду в шедевр преобразить?».

Гутя П.: «Когда лысый носит фамилию Кудряшов – это не к добру».

Fnr K.: «Хорошо, что Дзюба не стал играть)))».

Алекс М.: «Как же за Матвея обидно… Всю игру тащил, чтобы нарваться а итоге на «кривую ногу».

Валерий К.: «Валера, не уходи. Черчесовское дерево трусливого футбола, оно осталось. Рвать его с корнем у тебя не было времени, ты успел причесать только крону, а корни у него затряслись перед серьёзным испытанием, да и привыкли футболисты так играть. Валера, оставайся и налаживай наш футбол на атаку».

Albert R.: «Ну Хорватам проиграть 1:0 ничего, ладно)). Но 80 минут бегать, что бы потом все испортить, – тут нужен талант».

росомаха с.: «Не внедрил Валера русского духа в ребят, не настроил на битву».

Zevs.: «Нам достаточно ничьей». Такая знакомая фраза и такой ожидаемый результат».

Салим Д.: «Пойду лучше всего посмотрю футбол сборной СССР 1982 – 1988 годов, напоминающий игру «Ман Сити».

Юрий Л.: «Кудряшов – настоящий спартаковец».

alga s.: «Всё равно красавчики. Гол случайный, просто мяч очень неудобно срезался».

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Tokyo H.: «Федям нашим не везет с Хорватией: то на ЧМ лажа, то тут».

Pak M.: «Карпин подсмотрел план игры Семака на «Зенит» – Ювентус».

da V.: «Что все ноют-то, как будто не сборная Россия, а Германия у нас… Валера и так чудо сотворил, что их в стыки вывел, радоваться должны. Там сборные и посильнее нашей не смогли выйти».

Кипер К.: «А что тогда орали после Кипра, мол, несите сюда Хорватию, порвём… Ну, порвали».

Клёцко К.: «Гениально и непостижимо! Сборная России показала отрицательный рост! Это точно он!».

Хейтер Х.: «Зеркальное отражение игры с Кипром, только без обилия мячей».

Макс Ш.: «Проблемы Валера давно озвучил: занимайтесь развитием детского спорта, делайте его доступным в каждом городе, а главное, бесплатным, тогда будут и игроки, и звезды, победы. В Хорватии 4 млн жителей, и какие прекрасные футболисты. Безусловно, они должны быть обязательно на ЧМ-2022 и украшать этот турнир, а мы уж как повезёт, да и делать нам там, по большому счету, всё равно нечего».

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Рушан Ю.: «Мне одному обидно за нашу сборную и хотелось плакать после пропущенного гола?».

Андрей В.: «Когда в стране коррупция государствообразующий фактор, в спорте будет творится то же самое, а значит, и результаты будут всё хуже».

Иван П.: «Невозможно на одном только чуде постоянно выезжать, если мы говорим о профессиональном спорте».

Илья К.: «Карпин действительно какую-то уверенность вселяет. Уверен, если бы не дождь игра могла по-другому сложиться».

Алексей М.: «В 1983 году была та же история. Португальцам нужна была победа, нам ничья. Вымученный пенальти и неоднозначный арбитр сделали своё дело. Мы на Евро не попали, а ведь португальцев в Москве 5:0 под орех уломали».

Вера Б.: «Что за странная привычка такая: если победа – парни молодцы, мы с вами, а если поражение – то начинают их гнобить?».

Вова Б.: «Все мы немного Федоры Кудряшовы. Не ошибается тот, кто ничего не делает)».

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Илья Б.: «Да, обидно. Но с усатым и второго места могло не быть».

Wadim K.: «Ругать, смеяться и поливать [***] грязью ребят не стоит. Вы же не будете поливать [***] грязью худого, мелкого парнишку, который проиграл на ринге боксёру-тяжеловесу?! Проиграли?! Да! Безвольно?! Да! Но лучше они не могут…».

Anton K.: «Российским чиновникам нужно просто запретить футбол, чтобы прекратить оскорбление чувств россиян».

Ал. Д.: «Интересно, кто у нас после победных стыков способен крикнуть поверженным, как Евсеев?».

Кирилл Иванцов

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