Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 357 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Лахиялов: «Если ничего кардинально не менять, то российский футбол будет всё хуже и хуже» эксклюзив

15 Ноября 2021 • 11:12 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи», нынешний президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги отборочного матча к ЧМ-2022 Хорватия – Россия (1:0).

- В принципе, ничего удивительного не произошло. Победила команда, которая сильнее и которая больше этого заслуживала. Хорваты подтвердили на поле свой уровень мастерства – как индивидуальный, так и командный. Кто-то говорит, что сборная России хорошо играла в современный футбол, но я, к сожалению, такого сказать не могу. Россия вышла в Сплите не играть в футбол, а чтобы не дать Хорватии сыграть в футбол. С первых минуты в головах наших футболистов сидело, что устроит ничья. Показательным был эпизод уже в середине первого тайма, когда на одном из угловых сборная Хорватии не подала этот мяч, а разыграла его, покатив в район линии штрафной. В радиусе метров пятнадцати от хорватского игрока, получившего мяч, не было никого из соперников, потому что все футболисты сборной России вжались чуть ли не в свою вратарскую.

Тот уровень, который сегодня есть у сборной России, не позволяет ей бороться за первое место с такими командами, как Хорватия. Так что будем мучиться и пытаться выйти на чемпионат мира через стыки. Не может такого быть, чтобы при низком уровне футбола в стране сборная показывала высокие результаты. Это закономерный результат, учитывая нынешнее положение российского футбола. И если в ближайшее время мы не поменяем кардинально свой подход к футболу, то, я думаю, ничего хорошего не будет. Мы будем играть всё хуже и хуже и опускаться в рейтинге всё ниже и ниже – как в клубном футболе, так и среди сборных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Чм-2022 Шамиль Лахиялов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария 1.19 7.2 17
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Ноября
13:40 · Чемпионат мира 2022
Газизов - о сборной России: «Проигрывает и выигрывает команда, не будем искать крайних»
13:38 · Чемпионат мира 2022
​Ван Галь оказался в инвалидном кресле перед решающим матчем сборной Голландии
12:46 · Чемпионат мира 2022
​Роналду снова обещает: «Португалия будет на чемпионате мира» 1
12:42 · Чемпионат мира 2022
«В семье не без урода»: депутат Госдумы - о реакции украинского комментатора на автогол Кудряшова 1
12:38 · Чемпионат мира 2022
Роналду припомнил незасчитанный гол в Сербии – Сантуш
12:22 · Чемпионат мира 2022
​Шевченко: «Сборная Украины – команда всей моей жизни»
12:04 · Чемпионат мира 2022
Андрей Мостовой: «Очень расстроило качество игры в матче с Хорватией» 1
11:42 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер «Спартака» Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022 1
11:41 · Чемпионат мира 2022
​«Яшин тоже между ног пропускал»: Первый тренер Кудряшова высказался об обидном автоголе игрока 1
11:34 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Сафонов сейчас один из лучших вратарей Европы»
11:24 · Чемпионат мира 2022
​Радимов – Карпину: «Выше голову, ты чемпион»
11:19 · Чемпионат мира 2022
Радченко: «Счёт 0:0 был заслуженным, но в итоге сами себе забили»
11:17 · Чемпионат мира 2022
​Генич дал понять, что эмоциональный уход Ловчева из студии «Матч ТВ» был постановочным 11
11:11 · Чемпионат мира 2022
Португалия проиграла домашний матч отбора ЧМ впервые за 13 лет
10:56 · Чемпионат мира 2022
​Просинечки: «Россия не хотела играть в футбол»
Все новости
Рекомендуем