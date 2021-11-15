Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи», нынешний президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги отборочного матча к ЧМ-2022 Хорватия – Россия (1:0).

- В принципе, ничего удивительного не произошло. Победила команда, которая сильнее и которая больше этого заслуживала. Хорваты подтвердили на поле свой уровень мастерства – как индивидуальный, так и командный. Кто-то говорит, что сборная России хорошо играла в современный футбол, но я, к сожалению, такого сказать не могу. Россия вышла в Сплите не играть в футбол, а чтобы не дать Хорватии сыграть в футбол. С первых минуты в головах наших футболистов сидело, что устроит ничья. Показательным был эпизод уже в середине первого тайма, когда на одном из угловых сборная Хорватии не подала этот мяч, а разыграла его, покатив в район линии штрафной. В радиусе метров пятнадцати от хорватского игрока, получившего мяч, не было никого из соперников, потому что все футболисты сборной России вжались чуть ли не в свою вратарскую.

Тот уровень, который сегодня есть у сборной России, не позволяет ей бороться за первое место с такими командами, как Хорватия. Так что будем мучиться и пытаться выйти на чемпионат мира через стыки. Не может такого быть, чтобы при низком уровне футбола в стране сборная показывала высокие результаты. Это закономерный результат, учитывая нынешнее положение российского футбола. И если в ближайшее время мы не поменяем кардинально свой подход к футболу, то, я думаю, ничего хорошего не будет. Мы будем играть всё хуже и хуже и опускаться в рейтинге всё ниже и ниже – как в клубном футболе, так и среди сборных.