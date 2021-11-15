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Чемпионат мира по футболу 2022

Португалия проиграла домашний матч отбора ЧМ впервые за 13 лет

15 Ноября 2021 • 11:11 Комментировать
Португалия
1:2
Сербия
окончен

В заключительном туре группового раунда отбора чемпионата мира-2022 сборная Португалии на своем поле встречалась с командой Сербии. Хозяева потерпел неожиданное фиаско со счетом 1:2.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Gracenote Live, пиренейская команда впервые за 13 лет потерпела домашнее поражение в отборочном раунде мундиаля. Напомним, что в 2008 году Португалия оступилась в матче против Дании, уступив со счетом 2:3.

По итогам отборочного цикла подопечные Фернанду Сантуша финишировали на втором месте в группе и теперь сыграют в стыковых поединках. Сербия же напрямую пробилась на ЧМ-2022.

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