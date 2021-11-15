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Чемпионат мира по футболу 2022

Брага: «Карпин сказал, что он виноват сам, а Черчесов говорил бы совсем другое» эксклюзив

15 Ноября 2021 • 10:27 Комментировать (5)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал попадание сборной России в стыковые матчи после выездного поражения от Хорватии (0:1) в отборе к чемпионату мира 2022 года.

- Такой конец очень похож на Марибор-2009. Сплит как раз находится недалеко от Марибора. Но теперь будет второй шанс попасть на чемпионат мира, хотя и очень сложный. Я понимаю, оборонительный футбол и так далее, но если ты делаешь первый удар по воротам (не в створ) после 70-й минуты, это уже слишком.

Но если бы не было автогола и удержали бы 0:0, тогда бы все говорили, какой Карпин мастер и как отлично он разобрал игру Хорватии. А сейчас наоборот. Удача вернула должок сборной России. В октябре в матче со Словакией автогол забил соперник, а сами россияне ничего не создали.

Я не такой журналист, который всегда хочет всех критиковать. Но для меня всё-таки загадка, что Кудряшов хотел сделать в моменте с автоголом. Я понимаю автогол Бонуччи в матче против «Зенита»: он просто хотел выбить мяч. Но действия Кудряшова непонятны.

Есть разница с прошлым. Карпин сказал, что он виноват сам, а Черчесов после такого матча говорил бы совсем другое. А потом, российский футбол не мог поменяться за три с половиной месяца, это невозможно. Я не знаю, какое будущее у сборной России, но при Карпине нет большого пессимизма.

Плей-офф будет сложным, это факт. Надо обыграть двух соперников, и нет возможности исправить результат первого матча в ответной встрече. Если придётся играть на выезде, это конечно, не так приятно. Есть четыре месяца на подготовку к первому сопернику, а потом только два-три дня на подготовку к следующему. Всё решится на коротком промежутке.

Сборная России многое упустила в Сплите. Несмотря на то, что Хорватия сильна и играть с ней в гостях сложно, я думаю, реальнее было не проиграть ей там, чем пройти через стыковые матчи. Кстати, весной точно перенесут тур РПЛ. Не удивлюсь, если сборной России и вовсе отдадут весь март.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов Чм-2022 Микаэль Брага
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
15 Ноября 2021 в 10:47
Мне лично Карпин нравится немногословностью. Четко и по делу всегда всё говорит. У него явно другая атмосфера в команде. Я представляю, Черчесов входит такой в раздевалку, а игроки начинают петь: "Ты просто космос, Стас..." Да ну)
Андрей Трунов
15 Ноября 2021 в 11:08
Что поют наши в раздевалке - уже показали :) Валера, Валера... :)
White_Shark
15 Ноября 2021 в 11:14
Вот это и нравится) Парням надо чувствовать, что с ними такой же молодой парень на одной волне, а не суровый сенсей)
Андрей Трунов
15 Ноября 2021 в 11:16
Просто "Станислав, Станислав" на мелодию не ложилось :)
Don sangre
15 Ноября 2021 в 12:02
Мне тоже Карпин нравится. При нём хоть пытались играть разнообразнее. Другое дело - что наш пешеходный чемпионат это не даёт сделать. Да и черчесовское наследие за три месяца просто так не выкорчевать.
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