Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал попадание сборной России в стыковые матчи после выездного поражения от Хорватии (0:1) в отборе к чемпионату мира 2022 года.

- Такой конец очень похож на Марибор-2009. Сплит как раз находится недалеко от Марибора. Но теперь будет второй шанс попасть на чемпионат мира, хотя и очень сложный. Я понимаю, оборонительный футбол и так далее, но если ты делаешь первый удар по воротам (не в створ) после 70-й минуты, это уже слишком.

Но если бы не было автогола и удержали бы 0:0, тогда бы все говорили, какой Карпин мастер и как отлично он разобрал игру Хорватии. А сейчас наоборот. Удача вернула должок сборной России. В октябре в матче со Словакией автогол забил соперник, а сами россияне ничего не создали.

Я не такой журналист, который всегда хочет всех критиковать. Но для меня всё-таки загадка, что Кудряшов хотел сделать в моменте с автоголом. Я понимаю автогол Бонуччи в матче против «Зенита»: он просто хотел выбить мяч. Но действия Кудряшова непонятны.

Есть разница с прошлым. Карпин сказал, что он виноват сам, а Черчесов после такого матча говорил бы совсем другое. А потом, российский футбол не мог поменяться за три с половиной месяца, это невозможно. Я не знаю, какое будущее у сборной России, но при Карпине нет большого пессимизма.

Плей-офф будет сложным, это факт. Надо обыграть двух соперников, и нет возможности исправить результат первого матча в ответной встрече. Если придётся играть на выезде, это конечно, не так приятно. Есть четыре месяца на подготовку к первому сопернику, а потом только два-три дня на подготовку к следующему. Всё решится на коротком промежутке.

Сборная России многое упустила в Сплите. Несмотря на то, что Хорватия сильна и играть с ней в гостях сложно, я думаю, реальнее было не проиграть ей там, чем пройти через стыковые матчи. Кстати, весной точно перенесут тур РПЛ. Не удивлюсь, если сборной России и вовсе отдадут весь март.