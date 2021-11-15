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Сабитов: «Рано говорить, что фарт у сборной России закончился» эксклюзив

15 Ноября 2021 • 10:02 Комментировать

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч Хорватия – Россия (1:0).

- Конечно, мокрое состояние поля нивелирует мастерство, и в такой ситуации легче разрушать, нежели созидать. В первом тайме хорваты ещё пытались плести кружева, но во втором тайме большая часть поляны превратилась в пруд, и пошла бомбардировка нашей штрафной площади навесами.

Прекрасно играл Сафонов – не знаю, кто ещё из российских вратарей мог бы так хорошо сыграть. Он не опускается ниже своего уровня. Я ещё в начале матча поймал себя на мысли, что если Сафонов пропустит гол, то это будет какая-то «бабочка». Так, к сожалению, и получилось, причём Сафонов был близок к тому, чтобы в отчаянном прыжке вытащить тот мяч.

И я бы не винил сильно Кудряшова. Был навес хорватов с одного берега на другой, затем пошла передача в штрафную площадь. Джикия увернулся, и мяч, неожиданно вылетевший из-под его головы, отскочил от мокрой травы перед Кудряшовым. Наверное, Джикии нужно было самому выбить этот мяч до того, как он дошёл до Кудряшова.

Карпин правильно делал замены, пытаясь освежить игру. Постоянная игра без мяча с отборами и подкатами энергозатратна, поэтому игроки подустали. Если бы матч закончился вничью, все бы говорили, как классно Карпин выбрал состав и провёл замены. Но в футболе такое бывает, что один гол перечёркивает весь труд, который был до этого.

Несмотря на непопадание на чемпионат мира напрямую, я всё равно с оптимизмом смотрю в будущее нашей национальной команды. На протяжении 80 минут мы были близки к тому, чтобы поехать в Катар с первого места. Впереди – стыковые матчи, так что рано говорить, что фарт у сборной России закончился.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Чм-2022 Равиль Сабитов
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