​Тренер Португалии Сантуш: «Мы будем на чемпионате мира»

Сборная Португалии не смогла завоевать прямой билет на чемпионат мира, проиграв дома Сербии в воскресенье вечером с результатом 1:2. После игры комментарий дал рулевой португальской команды Фернанду Сантуш.

«Сербия была лучше. В нашей ДНК – играть с мячом. Бернарду Силва хотел работать с мячом, но он был единственным. Мы играли со страхом и тревогой. Это моя ответственность», - высказался Сантуш.

«Перспективы в плей-офф? Мы будем на чемпионате мира. Мы знаем, что не сделали того, что должны, но мы будем в Катаре», - слова Сантуша приводит на своих страницах портал Goal.com.

В плей-офф за право сыграть на чемпионате мира уже пробились девять сборных.