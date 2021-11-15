Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 360 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду установил антирекорд в провальном матче с Сербией

15 Ноября 2021 • 08:35 Комментировать (1)
Португалия
1:2
Сербия
окончен

В заключительном туре группового раунда отбора чемпионата мира-2022 сборная Португалии в родных стенах принимала Сербию. Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2. Из-за этой неудачи пиренейцы теперь выступят в стыковых играх.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Squawka, лидер португальской дружины Криштиану Роналду провел свой не самый лучший поединок. 36-летний звездный бомбардир отыграл всю встречу, однако за это время не смог ни разу попасть в створ ворот балканцев.

Примечательно, что Криштиану впервые в карьере не сумел нанести хотя бы один точный удар в матче квалификации ЧМ.

Роналду эмоционально отреагировал на фиаско сборной Португалии

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Советский
15 Ноября 2021 в 09:46
да какие его годы до 50-ти ещё долго!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.11  22:45 Албания ... Андорра
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария
15.11  22:45 Шотландия ... Дания
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова
15.11  22:45 Польша ... Венгрия
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Ноября
09:54 · Чемпионат мира 2022
Тихонов - об автоголе Кудряшова: «Боролись, убивались, а в итоге пропустили такую ерунду» 1
09:46 · Чемпионат мира 2022
​Энрике: «Я будто снял 100-килограммовый рюкзак»
09:38 · Чемпионат мира 2022
​Ибрагимович: «Наши моменты были лучше, чем у Испании»
09:34 · Чемпионат мира 2022
Депутат Госдумы: «Не надо ставить крест на сборной России, шансы есть»
09:26 · Чемпионат мира 2022
«Водное поло, а не футбол»: Канчельскис отреагировал на поражение сборной России
09:16 · Чемпионат мира 2022
Дворкович: «У сборной России есть все шансы сыграть на чемпионате мира-2022»
09:10 · Чемпионат мира 2022
​Филимонов прокомментировал автогол Кудряшова
08:58 · Чемпионат мира 2022
Черданцев: «Болельщики сборной России могут собираться на ЧМ-2022 - болеть за Сербию» 2
08:45 · Чемпионат мира 2022
​Тренер Португалии Сантуш: «Мы будем на чемпионате мира»
08:35 · Чемпионат мира 2022
Роналду установил антирекорд в провальном матче с Сербией 1
08:33 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России не попала в створ впервые за долгое время 1
08:21 · Чемпионат мира 2022
Бубнов: «Автогол Кудряшова - несчастный случай, не стоит винить его» 1
00:40 · Чемпионат мира 2022
Ирландия обыграла Люксембург, Греция и Косово разошлись миром
14 Ноября
23:18 · Чемпионат мира 2022
Колосков: «Играем так, как умеем, но этого было достаточно, чтобы сыграть вничью» 1
22:53 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Вопрос не в том, сколько мы забьём Северной Ирландии, а как мы сыграем»
Все новости
Рекомендуем