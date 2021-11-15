Роналду установил антирекорд в провальном матче с Сербией

В заключительном туре группового раунда отбора чемпионата мира-2022 сборная Португалии в родных стенах принимала Сербию. Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2. Из-за этой неудачи пиренейцы теперь выступят в стыковых играх.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Squawka, лидер португальской дружины Криштиану Роналду провел свой не самый лучший поединок. 36-летний звездный бомбардир отыграл всю встречу, однако за это время не смог ни разу попасть в створ ворот балканцев.

Примечательно, что Криштиану впервые в карьере не сумел нанести хотя бы один точный удар в матче квалификации ЧМ.

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