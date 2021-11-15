​Португалия может стать соперником России: известны 9 из 12 участников стыковых игр

В воскресенье вечером сборные России и Португалии огорчили своих болельщиков, проиграв соответственно Хорватии и Сербии. Теперь россияне и португальцы будут бороться за право сыграть на чемпионате мира в плей-офф, который пройдёт весной.
Известны уже 9 из 12 участников нового формата «стыков». Сборные Португалии и России точно будут сеяными, то есть они не могут сыграть друг с другом в полуфинале. А вот в финале эти команды могут пересечься.
В плей-офф сыграют:
Португалия;
Швеция;
Россия;
Польша;
Австрия;
Шотландия;
Северная Македония;
Уэльс;
Чехия;
Голландия, Турция или Норвегия;
Италия или Швейцария;
Финляндия или Украина.
Жеребьёвка плей-офф за право сыграть на чемпионате мира пройдёт 26 ноября.
команды разбиваются, по сути, на 3 группы по 4 (полуфинал и финал)
в каждой группе по 2 сеяных и 2 несеяных
то есть вероятность встречи с Португалией низкая, но есть, если они будут в одном пути, например такой может быть путь:
1/2 Россия - Северная Македония
1/2 Португалия - Австрия
ну и победители в финале (тут хозяин по жребию)