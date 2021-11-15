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Чемпионат мира по футболу 2022

​Португалия может стать соперником России: известны 9 из 12 участников стыковых игр

15 Ноября 2021 • 08:17 Комментировать (6)

В воскресенье вечером сборные России и Португалии огорчили своих болельщиков, проиграв соответственно Хорватии и Сербии. Теперь россияне и португальцы будут бороться за право сыграть на чемпионате мира в плей-офф, который пройдёт весной.

Известны уже 9 из 12 участников нового формата «стыков». Сборные Португалии и России точно будут сеяными, то есть они не могут сыграть друг с другом в полуфинале. А вот в финале эти команды могут пересечься.

В плей-офф сыграют: 

Португалия;

Швеция;

Россия;

Польша;

Австрия;

Шотландия;

Северная Македония;

Уэльс;

Чехия;

Голландия, Турция или Норвегия;

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Италия или Швейцария;

Финляндия или Украина.

Жеребьёвка плей-офф за право сыграть на чемпионате мира пройдёт 26 ноября.

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Сборная России Сборная Португалии
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Милка
15 Ноября 2021 в 09:35
То есть быть сеянным всего-то даёт небольшую фору в полуфинале. А в финале с большой долей вероятности будет соперник не по зубам
Алексей Антоненко
15 Ноября 2021 в 10:03

команды разбиваются, по сути, на 3 группы по 4 (полуфинал и финал)

в каждой группе по 2 сеяных и 2 несеяных

то есть вероятность встречи с Португалией низкая, но есть, если они будут в одном пути, например такой может быть путь:

1/2 Россия - Северная Македония

1/2 Португалия - Австрия

ну и победители в финале (тут хозяин по жребию)
Misha_diablo_football
15 Ноября 2021 в 08:36
Россия на фоне других выглядит явным аутсайдером, им по силам только Шотландия, Норвегия и может быть Чехия с Македонией. Не факт что попадут на ЧМ-22...
Ermak
15 Ноября 2021 в 09:14
Смотрел матч Норвегия Латвия, так вот норвежская сборная совсем не подарок, Латыши лишь чудом отстояли ничейку, если также как с хорватами наши прижмутся к штрафной, то норвежцы свой гол забьют, да и если бы не "генерал грязь" и лужи в которых Заболотный и компания чуствуют себя как домс, то Хорваты думаю вчера бы сами закатили без помощи Кудряшова
Шарипов Руслан
15 Ноября 2021 в 10:04
Норвегия не факт еще, что сама пройдет
Lokomotiv38
15 Ноября 2021 в 08:25
Македония будет
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15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария 1.19 7.2 17
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
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