​Португалия может стать соперником России: известны 9 из 12 участников стыковых игр

В воскресенье вечером сборные России и Португалии огорчили своих болельщиков, проиграв соответственно Хорватии и Сербии. Теперь россияне и португальцы будут бороться за право сыграть на чемпионате мира в плей-офф, который пройдёт весной.

Известны уже 9 из 12 участников нового формата «стыков». Сборные Португалии и России точно будут сеяными, то есть они не могут сыграть друг с другом в полуфинале. А вот в финале эти команды могут пересечься.

В плей-офф сыграют:

Португалия;

Швеция;

Россия;

Польша;

Австрия;

Шотландия;

Северная Македония;

Уэльс;

Чехия;

Голландия, Турция или Норвегия;

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Италия или Швейцария;

Финляндия или Украина.

Жеребьёвка плей-офф за право сыграть на чемпионате мира пройдёт 26 ноября.