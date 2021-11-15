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Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду эмоционально отреагировал на фиаско сборной Португалии фото

15 Ноября 2021 • 08:12 Комментировать (1)
Португалия
1:2
Сербия
окончен

В воскресенье, 14 ноября, сборные Португалии и Сербии провели решающий поединок за прямую путевку на чемпионат мира-2022. Пиренейцы неожиданно потерпели домашнее фиаско со счетом 1:2. Благодаря этому результату сербы пробились напрямую на мундиаль, а португальцы сыграют в стыковом раунде.

Звездный форвард Криштиану Роналду очень эмоционально отреагировал на неудачу своей команды. В твиттер-аккаунте Goal опубликованы несколько фотографий 36-летнего нападающего после окончания встречи.

По итогам групповой стадии Португалия набрала 17 баллов, а Сербия завершила отбор с 20 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
15 Ноября 2021 в 09:59
Классика жанра ,там когда нужны решающие действия , в решающих матчах ,с сильными соперниками лючший ВСЕГДА никакущий . Зато до матча орать как они будут праздновать победу это найпервейший . А вообще этоттматч проиграли из за тактики тренера ,выбрал игру на контр атаках ( где и каким боком тут уже медленный роналду) а потом решил засушить матч ( почему оставил его ) но замены сделал не те .Оставлять на баночке двух технарей которые могут и умеют потаскать мячик ,вместо этого выпускать на поле чувака от которого может срикошетить мяч удивительная глупость .Но если бы не выпустил бы то дауны орали бы что это ошибка потому что лючший забил бы!!!
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