В воскресенье, 14 ноября, сборные Португалии и Сербии провели решающий поединок за прямую путевку на чемпионат мира-2022. Пиренейцы неожиданно потерпели домашнее фиаско со счетом 1:2. Благодаря этому результату сербы пробились напрямую на мундиаль, а португальцы сыграют в стыковом раунде.

Звездный форвард Криштиану Роналду очень эмоционально отреагировал на неудачу своей команды. В твиттер-аккаунте Goal опубликованы несколько фотографий 36-летнего нападающего после окончания встречи.

По итогам групповой стадии Португалия набрала 17 баллов, а Сербия завершила отбор с 20 очками.

