​На чемпионат мира уже вышли 9 сборных

По итогам воскресных матчей отборочного цикла на чемпионат мира путёвки на турнир получили ещё три сборные – испанцы, хорваты и сербы. Таким образом, известны уже девять участников мундиаля:

Катар (хозяева турнира), Германия, Дания, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия, Испания.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре и декабре 2022 года. Сдвиг мундиаля со средины на конец календарного года связан с тем, что в июне и июле в Катаре чересчур жарко.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре выступят 32 национальные сборные. При этом с мундиаля 2026 года количество участников увеличится до 48.