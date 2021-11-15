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Чемпионат мира по футболу 2022

Криштиану Роналду не спас: Португалия дома проиграла Сербии, отправившись в стыковые матчи!

15 Ноября 2021 • 00:39 Комментировать (5)
Португалия
1:2
Сербия
окончен

В матче отбора к чемпионату мира 2022 сборная Португалии принимала Сербию.

Протокол игры  
Португалия 1:2 Сербия
(1:0) Саншеш Ренату 2'    
    33' Тадич Душан (1:1)
    90' Митрович Александр (1:2)
Патрисиу Руй Канселу Жоау   8' Фонте Жозе Диаш Рубен Мендеш Нуну Саншеш Ренату   67'   84' (Невеш Рубен (   84') Данилу Перейра   90' (Андре Силва (   90') Моутинью Жоау   61'   64' (Фернандеш Бруну (   64') Роналду Криштиану Жота Диогу   83' (Фелиш Жоау (   83') Силва Бернарду   64' (Пальинья Жоау (   64')
Запасные: Карвалью Вилльям Гуэдеш Гонсалу Са Жозе Леау Рафаэл Кошта Диогу Далот Диогу Семеду Нелсон
Райкович Предраг Миленкович Никола   70' Велькович Милош   65' (Спайич Урош (   65') Павлович Страхиня   66' Живкович Андрия   69' (Радоньич Неманья (   69') Лукич Саша Гудель Неманья   13'   46' (Митрович Александр (   46'   90') Милинкович-Савич Сергей Костич Филип   89' (Йович Лука (   89') Тадич Душан Влахович Душан
Запасные: Младенович Филип Максимович Неманья Дмитрович Марко Груйич Марко Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Митрович Стефан Терзич Алекса Рачич Урош
14 ноября. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

Группа А стала одной из тех, где интрига держалась до финального свистка. Днём такой матч выдали Россия и Хорватия, разыгравшие в очном матче прямую путёвку на чемпионат мира, а ночью настал черёд португальцев и сербов. За семь туров команды выдали одинаковый результат – пять побед и две ничьи, даже забили поровну – по 16 мячей. Ничья однако устраивала португальцев, ведь они пропустили на 4 гола меньше.

Команда Фернанду Сантуша три дня назад еле отстояла нули в Дублине и подходила к матчу против Сербии немного уставшей. У футболистов Стойковича в этом плане было преимущество, они в ноябре ещё не играли. Но на свеженького начала сборная Португалии. Роналду, Силва и Жота сразу же включили высокий прессинг, а отметился отбором в атаке Жоау Моутинью.

Правда, были вопросы по легитимности отбора. На грани фола Жоау отобрал мяч у Гуделя, сразу же в эпизод включился Саншеш. Ренату ворвался в штрафную площадь и мощно пробил с 11 метров, переиграв Райковича. После гола португальцы отдали инициативу, за что и поплатились. Не сразу, сначала зазвенела штанга. Влахович развернул Данилу сбросил опеку и из пределов штрафной площади бахнул в каркас ворот.

А отыграться сербам помог Патрисиу. Душан Тадич бил из хорошей позиции, но мяч летел строго по центру ворот. Вот только голкипер португальцев уже завалился вправо и неуклюжим движением пустил мяч в сетку – 1:1. В ответ напожарил Райкович, неудачно сыгравший у своих ворот. Жота мяч подобрал, прострелил на Моутинью, но удар Жоау сблокировали. В суете взаимных ошибок завершился первый тайм. Команды были невероятно заряжены на борьбу.

Второй тайм гости начали с атакующей замены (Митрович вышел вместо Гуделя), а хозяева – с опасной атаки. Ренату Саншеш на скорости проскочил двух соперников, просочился в штрафную площадь, создал суматоху, но так и не смог акцентированно пробить. После этого португальский пыл только угасал. Патрисиу уже не стеснялся тянуть время, а замены Сантуша работали лишь на освежение центральной линии. Португальцы держали в уме тот факт, что ничья оставляет их на первой строчке, и грамотно перекрывали зоны, вязали соперника.

Сербы понимали, что 1:1 их не устраивает, но слишком суетились в атаке. Команда Стойковича усиливала натиск, однако на количество и качество опасных моментов это никак не влияло. Португальцы спокойно удерживали ничью, но не удержали. Одного момента хватило сербам. На 90-й минуте Александр Митрович ударом от газона замкнул кросс Тадича, и принёс Сербии волевую победу! Португалия знатно опростоволосилась, заняв второе место, зато стыковые матчи с прибытием Криштиану Роналду станут гораздо увлекательнее.

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
15 Ноября 2021 в 01:02
Шикарный матч..Сербы своим желанием , страстью победить просто дожали португезов , которых никогда не любил ,как один из них если не павлин ,то пижон , Драгон Стоичков легендарный чел ,помню тот финал Цервены с Олимпиком ,его поступок ,отказ бить пенальти в ворота своей бывшей команды ,это поступок мужчины ,который знает что такое честь .А вот трус португальцев за это и поплатился ,выбрал непоеятную тактику ,плюс непоеятных игроков выставил ,играя все время в меньшинстве так и не решился на замену ..за это и оторвался...
CELTIC FROST
15 Ноября 2021 в 00:50
А ведь в том году та же Сербия умудрилась уступить средненьким шотландцам. Прогресс команды - налицо (хоть и судьи им немного помогли, не засчитав гол в первой встрече с португальцами). Яркие игроки в ее составе - имеются. Может, и на ЧМ пошумят.
CELTIC FROST
15 Ноября 2021 в 00:47
Прикольный результат) Португальцы - доигрались, а сербы - молодцы, сотворили, по сути, сенсацию и показали нашим пример того, как можно играть в гостях против сильного соперника. // На улице ла маськи-масяськи - алекса 1972-го сегодня мегапраздник хлеще новогодней тики-таки) Думается, не радостях не одну сковородку картошечки жахнет и своего любимого "гелевого" обязательно упомянет (куда ж латентному поклоннику без кумира)
ARTUR
15 Ноября 2021 в 00:55
Мощный матч )) какое то запредельное желание у сербов победить .
Nebarsabarsenet
15 Ноября 2021 в 00:47
Главная проблема португальцев в этом матче - нет командной игры, каждый пытается придумать что-то в одиночку, мало движения, мало предложений, после забитого гола расслабились и заснули. А просыпаться и играть надо было не на последних минутах, а весь матч. Ну и тренер напоминает Сульшера - ни рыба ни мясо, с таким составом обязан был выходить из группы на первом месте с отрывом.
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окончен Северная Македония 3:1 Исландия
окончен Лихтенштейн 0:2 Румыния
окончен Армения 1:4 Германия
окончен Португалия 1:2 Сербия
окончен Люксембург 0:3 Ирландия
окончен Испания 1:0 Швеция
окончен Греция 1:1 Косово
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария 1.19 7.2 17
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
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