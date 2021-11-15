Криштиану Роналду не спас: Португалия дома проиграла Сербии, отправившись в стыковые матчи!

В матче отбора к чемпионату мира 2022 сборная Португалии принимала Сербию.

Группа А стала одной из тех, где интрига держалась до финального свистка. Днём такой матч выдали Россия и Хорватия, разыгравшие в очном матче прямую путёвку на чемпионат мира, а ночью настал черёд португальцев и сербов. За семь туров команды выдали одинаковый результат – пять побед и две ничьи, даже забили поровну – по 16 мячей. Ничья однако устраивала португальцев, ведь они пропустили на 4 гола меньше.

Команда Фернанду Сантуша три дня назад еле отстояла нули в Дублине и подходила к матчу против Сербии немного уставшей. У футболистов Стойковича в этом плане было преимущество, они в ноябре ещё не играли. Но на свеженького начала сборная Португалии. Роналду, Силва и Жота сразу же включили высокий прессинг, а отметился отбором в атаке Жоау Моутинью.

Правда, были вопросы по легитимности отбора. На грани фола Жоау отобрал мяч у Гуделя, сразу же в эпизод включился Саншеш. Ренату ворвался в штрафную площадь и мощно пробил с 11 метров, переиграв Райковича. После гола португальцы отдали инициативу, за что и поплатились. Не сразу, сначала зазвенела штанга. Влахович развернул Данилу сбросил опеку и из пределов штрафной площади бахнул в каркас ворот.

А отыграться сербам помог Патрисиу. Душан Тадич бил из хорошей позиции, но мяч летел строго по центру ворот. Вот только голкипер португальцев уже завалился вправо и неуклюжим движением пустил мяч в сетку – 1:1. В ответ напожарил Райкович, неудачно сыгравший у своих ворот. Жота мяч подобрал, прострелил на Моутинью, но удар Жоау сблокировали. В суете взаимных ошибок завершился первый тайм. Команды были невероятно заряжены на борьбу.

Второй тайм гости начали с атакующей замены (Митрович вышел вместо Гуделя), а хозяева – с опасной атаки. Ренату Саншеш на скорости проскочил двух соперников, просочился в штрафную площадь, создал суматоху, но так и не смог акцентированно пробить. После этого португальский пыл только угасал. Патрисиу уже не стеснялся тянуть время, а замены Сантуша работали лишь на освежение центральной линии. Португальцы держали в уме тот факт, что ничья оставляет их на первой строчке, и грамотно перекрывали зоны, вязали соперника.

Сербы понимали, что 1:1 их не устраивает, но слишком суетились в атаке. Команда Стойковича усиливала натиск, однако на количество и качество опасных моментов это никак не влияло. Португальцы спокойно удерживали ничью, но не удержали. Одного момента хватило сербам. На 90-й минуте Александр Митрович ударом от газона замкнул кросс Тадича, и принёс Сербии волевую победу! Португалия знатно опростоволосилась, заняв второе место, зато стыковые матчи с прибытием Криштиану Роналду станут гораздо увлекательнее.