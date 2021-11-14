В сборной Румынии дебютировал 15-летний форвард, это европейский рекорд

В заключительном отборочном матче чемпионата мира 2022 года сборная Румынии играла на выезде против Лихтенштейна и одолела соперника со счётом 2:0. Эта игра стала дебютной для форварда румын Энеса Сали. Футболисту «Фарула» всего 15 лет и 9 месяцев. Таким образом, он стал самым юным игроком в официальных матчах с участием европейских сборных.

После выхода Сали румыны забили еще один гол, но все равно остались вне стыковых матчей за выход на чемпионат мира, так как конкуренты из Северной Македонии одолели команду Исландии со счетом 3:1. Первое же место в этой группе достаточно легко заняла сборная Германии.