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Чемпионат мира по футболу 2022

В сборной Румынии дебютировал 15-летний форвард, это европейский рекорд

14 Ноября 2021 • 22:39 Комментировать
Лихтенштейн
0:2
Румыния
окончен

В заключительном отборочном матче чемпионата мира 2022 года сборная Румынии играла на выезде против Лихтенштейна и одолела соперника со счётом 2:0. Эта игра стала дебютной для форварда румын Энеса Сали. Футболисту «Фарула» всего 15 лет и 9 месяцев. Таким образом, он стал самым юным игроком в официальных матчах с участием европейских сборных.

После выхода Сали румыны забили еще один гол, но все равно остались вне стыковых матчей за выход на чемпионат мира, так как конкуренты из Северной Македонии одолели команду Исландии со счетом 3:1. Первое же место в этой группе достаточно легко заняла сборная Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Румынии Энес Сали
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окончен Словения 2:1 Кипр
окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
окончен Северная Македония 3:1 Исландия
окончен Лихтенштейн 0:2 Румыния
окончен Армения 1:4 Германия
Идет 18 минута Люксембург 0:0 Ирландия 4.6 3.55 1.85
Идет 17 минута Испания 0:0 Швеция 1.36 4.9 9.8
Идет 18 минута Греция 0:0 Косово 1.7 3.75 5.4
Идет 17 минута Португалия 1:0 Сербия 1.33 5.4 10
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария 1.19 7.2 17
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
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