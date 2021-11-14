Побеждают опять немцы: Армения снова крупно проиграла и лишилась призрачных надежд на чемпионат мира

Армения принимала Германию и ещё могла зацепиться за стыковые матчи.

Сборная Армении удачно начала отборочный цикл к чемпионату мира, но потом вдруг её перемкнуло, и она слетела с катушек. Умудрилась проиграть с неприличным счётом не только Германии, но и Северной Македонии. В связи с катастрофическими провалами армяне опустились в группе J с первого аж на четвёртое место. В последнем туре команда ?? ещё могла рассчитывать на попадание в стыки. Для этого ей нужно было самой обыграть Германию и не просто обзавестись подарочными неудачными результатами Северной Македонии и Румынии в параллельных матчах, но и не проиграть одной из этих команд либо обеим по разнице мячей.

В том, что немцы с самого начала заберут инициативу в свои руки, было мало сомнений. Между этими командами пропасть в рейтинге ФИФА, и называть лишний раз фаворита не стоит. На второй минуте Мюллер дотянулся до заброса и ткнул мяч вперёд не очень опасно для Бучнева. Вскоре Хаверц попал в штангу после прострела Сане. Открытия счёта германцы добились к рубежу четверти часа игры: Хофманн исполнил поперечную передачу справа, и Хаверц замкнул в падении дальнюю штангу (0:1).

Впрочем, армяне здорово огрызнулись на 27-й минуте. «Краснодарец» Сперцян оказался на прекрасной ударной позиции в пределах штрафной немного правее чужих ворот, но перестарался с ударом, пальнув выше створа. А гости разродились вторым голом к перерыву. Нойхаус после стеночки вошёл в штрафную и упал после подката Восканяна. Судья посмотрел повтор и назначил пенальти. Гюндоган безупречно пробил с точки в правый угол (0:2).

В начале второго тайма с хозяевами сыграл злую шутку Бучнев: вратарь приготовился легко взять простой удар Гюндогана, но неправильно выбрал позицию, и мяч отскочил от его ноги в сетку (0:3). Тем не менее армяне не сдались и немного поддавили соперника. Байрамян в перспективной ситуации попал с острого угла в сетку с ближней стороны, а Тертерян заработал пенальти, получив по ноге от Нойхауса. Мхитарян с одиннадцатиметрового пробил так, что Тер Штеген просчитал направление (1:3).

Впрочем, все надежды армянских болельщиков на спасение результата оказались вскоре порушены. Закавказская команда не избежала очередной ошибки сзади, и после потери мяча хозяевами Хофманн вложил снаряд в ближний угол (1:4). Дальше шла уже доигровка с территориальным преимуществом «бундестим». Сборная Германии осталась на первом месте, с которого никуда не делась бы в любом случае, а сборная Армении окончательно лишилась шансов на участие в чемпионате мира.

Кирилл Иванцов