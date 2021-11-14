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Чемпионат мира по футболу 2022

Побеждают опять немцы: Армения снова крупно проиграла и лишилась призрачных надежд на чемпионат мира

14 Ноября 2021 • 21:55 Комментировать (1)
Армения
1:4
Германия
окончен

Армения принимала Германию и ещё могла зацепиться за стыковые матчи.

Протокол игры  
Армения 1:4 Германия
    15' Хаверц Кай (0:1)
    45' Гюндоган Илкай (0:2)
    50' Гюндоган Илкай (0:3)
(1:3) Мхитарян Генрих 59'    
    64' Хофманн Йонас (1:4)
Бучнев Станислав Тертерян Давид Восканян Тарон   45' Ароян Вараздат Чалышир Андре Удо Соломон   84' (Григорян Артак (   84') Сперцян Эдуард Байрамян Хорен   69' (Селараян Лукас (   69') Маргарян Жирайр Мхитарян Генрих   76' (Григорян Нарек (   76') Адамян Саркис   69' (Бриаско-Балекян Норберто (   69')
Запасные: Амбарцумян Оганес Юрченко Давид Бегларян Арсен Вбеймар Карапетян Александр Оганесян Камо Аванесян Артём Барсегян Тигран
Тер Штеген Марк-Андре Керер Тило Гинтер Маттиас Та Джонатан Раум Давид Нойхаус Флориан   58'   73' (Фолланд Кевин (   73') Гюндоган Илкай   60' (Нмеча Лукас (   60') Хофманн Йонас   84' (Баку Ридле (   84') Мюллер Томас   60' (Арнольд Максимилиан (   60'   68') Сане Лерой   60' (Брандт Юлиан (   60') Хаверц Кай
Запасные: Лено Бернд Гюнтер Кристиан Трапп Кевин
14 ноября. Стадион "Республиканский стадион".

Сборная Армении удачно начала отборочный цикл к чемпионату мира, но потом вдруг её перемкнуло, и она слетела с катушек. Умудрилась проиграть с неприличным счётом не только Германии, но и Северной Македонии. В связи с катастрофическими провалами армяне опустились в группе J с первого аж на четвёртое место. В последнем туре команда ?? ещё могла рассчитывать на попадание в стыки. Для этого ей нужно было самой обыграть Германию и не просто обзавестись подарочными неудачными результатами Северной Македонии и Румынии в параллельных матчах, но и не проиграть одной из этих команд либо обеим по разнице мячей.

В том, что немцы с самого начала заберут инициативу в свои руки, было мало сомнений. Между этими командами пропасть в рейтинге ФИФА, и называть лишний раз фаворита не стоит. На второй минуте Мюллер дотянулся до заброса и ткнул мяч вперёд не очень опасно для Бучнева. Вскоре Хаверц попал в штангу после прострела Сане. Открытия счёта германцы добились к рубежу четверти часа игры: Хофманн исполнил поперечную передачу справа, и Хаверц замкнул в падении дальнюю штангу (0:1).

Впрочем, армяне здорово огрызнулись на 27-й минуте. «Краснодарец» Сперцян оказался на прекрасной ударной позиции в пределах штрафной немного правее чужих ворот, но перестарался с ударом, пальнув выше створа. А гости разродились вторым голом к перерыву. Нойхаус после стеночки вошёл в штрафную и упал после подката Восканяна. Судья посмотрел повтор и назначил пенальти. Гюндоган безупречно пробил с точки в правый угол (0:2).

В начале второго тайма с хозяевами сыграл злую шутку Бучнев: вратарь приготовился легко взять простой удар Гюндогана, но неправильно выбрал позицию, и мяч отскочил от его ноги в сетку (0:3). Тем не менее армяне не сдались и немного поддавили соперника. Байрамян в перспективной ситуации попал с острого угла в сетку с ближней стороны, а Тертерян заработал пенальти, получив по ноге от Нойхауса. Мхитарян с одиннадцатиметрового пробил так, что Тер Штеген просчитал направление (1:3).

Впрочем, все надежды армянских болельщиков на спасение результата оказались вскоре порушены. Закавказская команда не избежала очередной ошибки сзади, и после потери мяча хозяевами Хофманн вложил снаряд в ближний угол (1:4). Дальше шла уже доигровка с территориальным преимуществом «бундестим». Сборная Германии осталась на первом месте, с которого никуда не делась бы в любом случае, а сборная Армении окончательно лишилась шансов на участие в чемпионате мира.

Кирилл Иванцов

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окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
окончен Словения 2:1 Кипр
окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Северная Македония 3:1 Исландия
окончен Лихтенштейн 0:2 Румыния
окончен Армения 1:4 Германия
Идет 17 минута Португалия 1:0 Сербия 1.33 5.4 10
Идет 18 минута Люксембург 0:0 Ирландия 4.6 3.55 1.85
Идет 17 минута Испания 0:0 Швеция 1.36 4.9 9.8
Идет 18 минута Греция 0:0 Косово 1.7 3.75 5.4
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
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