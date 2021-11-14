Северная Македония опередила Румынию в борьбе за второе место

В группе J квалификации чемпионата мира определилась команда, которая отправится в стыки. Сборная Румынии без особых проблем победила на выезде Лихтенштейн (2:0), и ее судьба зависела от игры Северной Македонии с Исландией. «Викинги» не смогли сегодня удивить и проиграли (1:3), дубль на счету Эльифа Элмаса. Этот результат позволил македонцам финишировать на втором месте.