Северная Македония опередила Румынию в борьбе за второе место

В группе J квалификации чемпионата мира определилась команда, которая отправится в стыки. Сборная Румынии без особых проблем победила на выезде Лихтенштейн (2:0), и ее судьба зависела от игры Северной Македонии с Исландией. «Викинги» не смогли сегодня удивить и проиграли (1:3), дубль на счету Эльифа Элмаса. Этот результат позволил македонцам финишировать на втором месте.
Протокол игры
|Лихтенштейн
|0:2
|Румыния
|8' Ман Деннис (0:1)
|87' Банку Никусор (0:2)
Бюхель Бенджамин • Вольфингер Сандро 70' 82' ( Бюхель Мартин ( 82') • Грюненфельдер Рафаэль • Фроммельт Ноах • 80'Гёппель Максимилиан • Спириг Роман • Майер Ливио 48' 71' ( Кауфман Даниэль ( 71') • Зеле Арон 82' ( Йилдыз Сейхан ( 82') • Хаслер Николас • Фрик Ноах 63' ( Кардесоглу Ридван ( 63') • Фрик Яник 71' ( Вольфингер Фабио ( 71')
Запасные: Колльман Никола • Брандле Даниэль • Ло Руссо Лоренцо • Майер Армандо
Ницэ Флорин • Маня Кристьян • Рус Адриан • Бурка Андрей • Банку Никусор • Моруцан Олимпиу 73' ( Чикылдэу Александру ( 73') • Неделку Драгош • Станчу Николае 63' ( Максим Александру ( 63') • Ман Деннис 74' ( Хаджи Янис ( 74') • Пушкаш Георге 63' ( Алибек Денис ( 63') • Иван Андрей 82' ( Enes Sali ( 82')
Запасные: Марин Рэзван • Гицэ Вирджил • Тошка Алин • Молдован Хорациу • Неделчару Ионуц • Тэнасе Флорин • Влад Даниэл
14 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
Протокол игры
|(1:0) Алиоски Эгзиян 7'
|54' Торстейнссон Йон (1:1)
|(2:1) Элмас Эльиф 65'
|(3:1) Элмас Эльиф 86'
Димитриевски Столе • 29'Ристовски Стефан 85' 89' ( Зайков Джоко ( 89') • Муслиу Визар • Велкоски Дарко • Алиоски Эгзиян • Элмас Эльиф • 73'Барди Энис • Костадинов Тихомир • 45'Чурлинов Дарко 63' ( Асковски Стефан ( 63') • Ристовски Милан 77' ( Миовски Боян ( 77' ) • 83'Трайковски Александар 77' ( Спировски Стефан ( 77')
Запасные: Тодороски Тодор • Атанасов Яни • Серафимов Никола • Бабунски Дориан • Шишковски Дамьян • Янков Ристо • Ристевски Кирче • Этеми Вален
Олафссон Элиас-Рафн • Севарссон Биркир • Гретарссон Даниэль • Бьярнасон Бриньяр Инги • Тораринссон Гудмундур 86' ( Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 86') • Йоханнессон Исак-Бергманн 68' • 79'Бьярнасон Биркир • 29'Тордарсон Стефан-Тейтюр 64' 72' ( Гудьонсен Андри ( 72') • Гудмундссон Альберт 86' ( Трандарсон Арон-Элис ( 86') • Гудьонсен Свейнн 72' 72' ( Хельгасон Торир ( 72') • Торстейнссон Йон 78' ( Траустасон Арнор ( 78')
14 ноября. Стадион "Тодор Проески".