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Чемпионат мира по футболу 2022

Северная Македония опередила Румынию в борьбе за второе место

14 Ноября 2021 • 21:54 Комментировать
Северная Македония
3:1
Исландия
окончен

В группе J квалификации чемпионата мира определилась команда, которая отправится в стыки. Сборная Румынии без особых проблем победила на выезде Лихтенштейн (2:0), и ее судьба зависела от игры Северной Македонии с Исландией. «Викинги» не смогли сегодня удивить и проиграли (1:3), дубль на счету Эльифа Элмаса. Этот результат позволил македонцам финишировать на втором месте.

Протокол игры  
Лихтенштейн 0:2 Румыния
    8' Ман Деннис (0:1)
    87' Банку Никусор (0:2)
Бюхель Бенджамин Вольфингер Сандро   70'   82' (Бюхель Мартин (   82') Грюненфельдер Рафаэль Фроммельт Ноах   80' Гёппель Максимилиан Спириг Роман Майер Ливио   48'   71' (Кауфман Даниэль (   71') Зеле Арон   82' (Йилдыз Сейхан (   82') Хаслер Николас Фрик Ноах   63' (Кардесоглу Ридван (   63') Фрик Яник   71' (Вольфингер Фабио (   71')
Запасные: Колльман Никола Брандле Даниэль Ло Руссо Лоренцо Майер Армандо
Ницэ Флорин Маня Кристьян Рус Адриан Бурка Андрей Банку Никусор Моруцан Олимпиу   73' (Чикылдэу Александру (   73') Неделку Драгош Станчу Николае   63' (Максим Александру (   63') Ман Деннис   74' (Хаджи Янис (   74') Пушкаш Георге   63' (Алибек Денис (   63') Иван Андрей   82' (Enes Sali (   82')
Запасные: Марин Рэзван Гицэ Вирджил Тошка Алин Молдован Хорациу Неделчару Ионуц Тэнасе Флорин Влад Даниэл
14 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
Протокол игры  
Северная Македония 3:1 Исландия
(1:0) Алиоски Эгзиян 7'    
    54' Торстейнссон Йон (1:1)
(2:1) Элмас Эльиф 65'    
(3:1) Элмас Эльиф 86'    
Димитриевски Столе   29' Ристовски Стефан   85'   89' (Зайков Джоко (   89') Муслиу Визар Велкоски Дарко Алиоски Эгзиян Элмас Эльиф   73' Барди Энис Костадинов Тихомир   45' Чурлинов Дарко   63' (Асковски Стефан (   63') Ристовски Милан   77' (Миовски Боян (   77'   83') Трайковски Александар   77' (Спировски Стефан (   77')
Запасные: Тодороски Тодор Атанасов Яни Серафимов Никола Бабунски Дориан Шишковски Дамьян Янков Ристо Ристевски Кирче Этеми Вален
Олафссон Элиас-Рафн Севарссон Биркир Гретарссон Даниэль Бьярнасон Бриньяр Инги Тораринссон Гудмундур   86' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (   86') Йоханнессон Исак-Бергманн   68'   79' Бьярнасон Биркир   29' Тордарсон Стефан-Тейтюр   64'   72' (Гудьонсен Андри (   72') Гудмундссон Альберт   86' (Трандарсон Арон-Элис (   86') Гудьонсен Свейнн   72'   72' (Хельгасон Торир (   72') Торстейнссон Йон   78' (Траустасон Арнор (   78')
Запасные: Оулафссон Исак Бальдюрссон Андри-Фаннар Сампстед Альфонс Рунарссон Рунар Лейфссон Ари Вальдимарссон Хакон-Рабн
14 ноября. Стадион "Тодор Проески".

 

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окончен Словения 2:1 Кипр
окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
окончен Лихтенштейн 0:2 Румыния
окончен Армения 1:4 Германия
окончен Северная Македония 3:1 Исландия
Идет 17 минута Испания 0:0 Швеция 1.36 4.9 9.8
Идет 18 минута Греция 0:0 Косово 1.7 3.75 5.4
Идет 17 минута Португалия 1:0 Сербия 1.33 5.4 10
Идет 18 минута Люксембург 0:0 Ирландия 4.6 3.55 1.85
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария 1.19 7.2 17
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
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