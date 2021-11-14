​Можно выдохнуть: С кем точно Россия не сыграет в первом стыковом матче

Сборная России уступила Хорватии и финишировала в своей отборочной группе второй. Теперь команда Валерия Карпина будет бороться за право сыграть на чемпионате мира весной в плей-офф.

Мы уже рассказывали о списке команд, которые прошли или могут пройти в плей-офф, а также о формате проведения мини-турниров. Сборная России точно попадёт в число сеяных команд при жеребьёвке. Это позволит команде Валерия Карпина провести полуфинал дома, что очень важно, учитывая одноматчевый формат дуэлей.

Пока отборочный турнир не завершился, сложно сказать, кто именно окажется в списке несеяных команд. Однако в числе сеяных вместе с Россией точно окажется Португалия или Сербия, кто бы из них ни занял второе место в своей группе. Таким образом, команда Валерия Карпина избежит потенциальной встречи с Криштиану Роналду и компанией, а также с крепкими сербами.