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Чемпионат мира по футболу 2022

​Можно выдохнуть: С кем точно Россия не сыграет в первом стыковом матче

14 Ноября 2021 • 19:31 Комментировать (4)

Сборная России уступила Хорватии и финишировала в своей отборочной группе второй. Теперь команда Валерия Карпина будет бороться за право сыграть на чемпионате мира весной в плей-офф.

Мы уже рассказывали о списке команд, которые прошли или могут пройти в плей-офф, а также о формате проведения мини-турниров. Сборная России точно попадёт в число сеяных команд при жеребьёвке. Это позволит команде Валерия Карпина провести полуфинал дома, что очень важно, учитывая одноматчевый формат дуэлей.

Пока отборочный турнир не завершился, сложно сказать, кто именно окажется в списке несеяных команд. Однако в числе сеяных вместе с Россией точно окажется Португалия или Сербия, кто бы из них ни занял второе место в своей группе.  Таким образом, команда Валерия Карпина избежит потенциальной встречи с Криштиану Роналду и компанией, а также с крепкими сербами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии Сборная Португалии
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Sierge
14 Ноября 2021 в 19:47
Наши могут проиграть кому угодно
Aleksandr Aleksandr
14 Ноября 2021 в 19:43
С хохлами будем биться!Гы,гы,гы!
Skywoker
14 Ноября 2021 в 19:41
та бредовая система
европе 16 мест минимум
1 для азии (азиата в футбол не могут), 1 для сев. америки, штук 5 для южной и 2 для африки - вот и замечательный чм получился бы, а не этот порожняк с иранами и угандами
ARTUR
14 Ноября 2021 в 19:46
Голосую обеими руками
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окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
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14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
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