Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящем матче Хорватия – Россия, по итогам которого определится судьба прямой путёвки на чемпионат мира следующего года.

- Это хорошо, что сборная России получила позитивные эмоции перед матчем с Хорватией. Не думаю, что сверхкрупная победа над Кипром как-то расхолодит наших игроков. Наоборот, она должна только усилить концентрацию, и нужна уверенность в своих силах. Знаете выражение, что смелость города берет? Так вот, нашим футболистам надо набраться этой самой смелости, футбольной наглости и взять Сплит. Матч с Хорватией для нас как финал, и никого не надо на него настраивать.