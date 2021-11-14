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Чемпионат мира по футболу 2022

Сабитов: «Смелость города берёт, и сборной России нужно взять Сплит» эксклюзив

14 Ноября 2021 • 12:54 Комментировать (1)

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящем матче Хорватия – Россия, по итогам которого определится судьба прямой путёвки на чемпионат мира следующего года.

- Это хорошо, что сборная России получила позитивные эмоции перед матчем с Хорватией. Не думаю, что сверхкрупная победа над Кипром как-то расхолодит наших игроков. Наоборот, она должна только усилить концентрацию, и нужна уверенность в своих силах. Знаете выражение, что смелость города берет? Так вот, нашим футболистам надо набраться этой самой смелости, футбольной наглости и взять Сплит. Матч с Хорватией для нас как финал, и никого не надо на него настраивать.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Чм-2022 Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
14 Ноября 2021 в 14:26
ставлю 350 против хорватии оле оле Наши)))
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14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
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