Муса стал рекордсменом сборной Нигерии

Нигерийский форвард Ахмед Муса, известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, установил рекорд по матчам за национальную команду.

Нападающий принял участие в поединке сборной Нигерии против Либерии (2:0) в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Эта игра стала для 29-летнего голеадора 102-й на международном уровне.

Таким образом, Ахмед обогнал Джозефа Йобо и Винсента Эньяму, на счету которых по 101 поединку в футболке нигерийской сборной.

Напомним, что Муса защищал цвета «армейцев» с 2012 по 2016 год. Также нападающий поиграл за российский коллектив на правах аренды в сезоне-2017/2018.