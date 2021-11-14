​Ван Галь высказался после упущенной путёвки на чемпионат мира

Сборная Голландии в субботу была максимально близка к выходу на чемпионат мира – команда вела в гостях у Черногории с разницей в два гола и контролировала ситуацию на поле. Казалось, игра окончена, но черногорцы смогли её перевернуть и сыграть вничью 2:2. После матча комментарий дал тренер голландцев Луи ван Галь.

«Мы не очень хорошо выступили на этапе, когда всё было в наших руках. Я не могу этого объяснить. Соперник играл по схеме 5-4-1, и нам было сложно, но мы вели 2:0, и нам нужно было просто держать мяч. Но временами мы теряли мяч, когда не должны были этого делать.

Нужно принять результат. Разберём этот матч и будем готовиться к Норвегии. Мы упустили хорошую возможность, но у нас по-прежнему лучшее положение», - слова ван Галя приводятся на сайте УЕФА.