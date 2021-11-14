​Де Йонг и де Врей получили повреждения в игре сборной Голландии

Сборная Голландии в субботу вечером держала в руках прямой билет на чемпионат мира, но выпустила его. В гостевом матче против Черногории «оранжевые» вели 2:0 и контролировали игру, однако хозяева поля благодаря удачным заменам смогли отыграться. Теперь Голландии придётся добывать право выступить на чемпионате мира в игре против Норвегии.

Стоит сказать, что в концовке матча против Черногории Луи ван Галь сменил защитника Стефана де Врея и Маттайса де Лихта. Де Врей при уходе с поля прихрамывал, что говорит о травме. Также из-за повреждения был заменён хавбек Френки де Йонг. На послематчевой пресс-конференции ван Галь сказал, что у де Йонга имеется дискомфорт в лодыжке.