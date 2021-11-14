Ребёнка не оштрафуют за обнимашки с Роналду

После матча между сборными Ирландии и Португалии на поле выбежала 11-летняя девочка Эддисон Уилан. Она обняла звёздного Криштиану Роналду и получила от футболиста его футболку.

Как сообщает ESPN, в эфире радиостанции FM104 девочка рассказывала, что её отцу придётся выплатить штраф после случившегося. Впрочем, в федерации футбола Ирландии рассказали о том, что Уилан не будет наказана.

- Футбольная ассоциация Ирландии может подтвердить, что юной болельщице Эддисон Уилан не грозит штраф за обращение к Криштиану Роналду, - говорится в заявлении.

Напомним, что матч сборных Ирландии и Португалии завершился вничью со счётом 0:0.