Определились ещё два участника чемпионата мира в Катаре

Субботний игровой день в отборе на чемпионат мира стал удачным еще для двух национальных команд, гарантировавшим себе участие на мундиале в конце 2022 года. Добыв убедительные победы над соперниками, покупать билеты в Катар себе уже могут сборные Франции и Бельгии.

В общей сложности уже известны пять футбольных ассоциаций, которые будут представлены в финальной части турнира. Помимо сегодняшних триумфаторов, ими являются Дания, Германия и Бразилия. Также к этому списку прибавляется страна-хозяйка мирового первенства, Катар.

Напомним, что в воскресенье, 14-го ноября, свою судьбу вершить будет и сборная России, пытаясь опередить Хорватию в борьбе за первую строчку в группе.