Черногория чудом отменила досрочный выход Голландии на чемпионат мира

В отборочной группе G чемпионата мира сборная Голландии играла на выезде против Черногории и готовилась праздновать выход в финальную часть турнира. Голы Мемфиса Депая в каждом тайме и 2:0 к заключительной 10-минутке позволяли верить в победу. Балканцы же смогли совершить чудо и спасти матч - 2:2.

Перед заключительными матчами Голландия лидирует, в двух очках позади Турция и Норвегия.