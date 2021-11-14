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Чемпионат мира по футболу 2022

Черногория чудом отменила досрочный выход Голландии на чемпионат мира

14 Ноября 2021 • 00:42 Комментировать (1)
Черногория
2:2
Голландия
окончен

В отборочной группе G чемпионата мира сборная Голландии играла на выезде против Черногории и готовилась праздновать выход в финальную часть турнира. Голы Мемфиса Депая в каждом тайме и 2:0 к заключительной 10-минутке позволяли верить в победу. Балканцы же смогли совершить чудо и спасти матч - 2:2.

Перед заключительными матчами Голландия лидирует, в двух очках позади Турция и Норвегия.

Протокол игры  
Черногория 2:2 Голландия
    25' Депай Мемфис (0:1)
    54' Депай Мемфис (0:2)
(1:2) Вукотич Илия 82'    
(2:2) Вуйнович Никола 86'    
Шаркич Матия Вукчевич Марко Вуячич Игор Савич Стефан   90' Томашевич Зарко   80' (Раичкович Милош (   80') Осмаич Милутин Йовович Владимир   62' (Бечирай Фатос (   62') Янкович Марко   69' (Божович Драшко (   69') Радунович Ристо Хакшабанович Сеад   69' (Вукотич Илия (   69') Джюрджевич Урош   62' (Вуйнович Никола (   62'   68')
Запасные: Миркович Лука Агович Ясмин Дрешкович Мелдин Симич Марко Миятович Милан
Бейло Юстин Дюмфрис Дензел   42' Де Врей Стефан   90' (Де Лихт Маттайс (   90') Ван Дейк Виргил Блинд Дэйли Вейналдум Джорджиньо   66' (Коопмейнерс Теун (   66') Де Йонг Френки   78' (Гравенберх Райан (   78') Классен Дэви Мален Дониэлл   46' (Бергвейн Стевен (   46') Депай Мемфис Данджума Арно   78' (Ланг Ноа (   78')
Запасные: Флеккен Марк Аке Натан Вегхорст Ваут Ренсх Девайн Силлессен Яспер Маласиа Тирелл Тиль Гус
13 ноября. Стадион "Под Горицом".

 

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
14 Ноября 2021 в 00:55
пипееец! так профукать преимущество в два мяча! прямо как Барса в последнем матче. да и комментатор накаркал, вражина (((
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окончен Турция 6:0 Гибралтар
окончен Норвегия 0:0 Латвия
окончен Уэльс 5:1 Беларусь
окончен Бельгия 3:1 Эстония
окончен Франция 8:0 Казахстан
окончен Черногория 2:2 Голландия
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
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Сегодня, 14 Ноября
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Уэльс - Беларусь - 5:1 (закончен)
22:15 · Чемпионат мира 2022
​Черногория - Голландия - 2:2 (закончен)
22:15 · Чемпионат мира 2022
​Франция – Казахстан - 8:0 (закончен)
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