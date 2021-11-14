Черногория чудом отменила досрочный выход Голландии на чемпионат мира

В отборочной группе G чемпионата мира сборная Голландии играла на выезде против Черногории и готовилась праздновать выход в финальную часть турнира. Голы Мемфиса Депая в каждом тайме и 2:0 к заключительной 10-минутке позволяли верить в победу. Балканцы же смогли совершить чудо и спасти матч - 2:2.
Перед заключительными матчами Голландия лидирует, в двух очках позади Турция и Норвегия.
Протокол игры
|Черногория
|2:2
|Голландия
|25' Депай Мемфис (0:1)
|54' Депай Мемфис (0:2)
|(1:2) Вукотич Илия 82'
|(2:2) Вуйнович Никола 86'
Шаркич Матия • Вукчевич Марко • Вуячич Игор • Савич Стефан • 90'Томашевич Зарко 80' ( Раичкович Милош ( 80') • Осмаич Милутин • Йовович Владимир 62' ( Бечирай Фатос ( 62') • Янкович Марко 69' ( Божович Драшко ( 69') • Радунович Ристо • Хакшабанович Сеад 69' ( Вукотич Илия ( 69') • Джюрджевич Урош 62' ( Вуйнович Никола ( 62' ) 68'
Запасные: Миркович Лука • Агович Ясмин • Дрешкович Мелдин • Симич Марко • Миятович Милан
Бейло Юстин • Дюмфрис Дензел • 42'Де Врей Стефан 90' ( Де Лихт Маттайс ( 90') • Ван Дейк Виргил • Блинд Дэйли • Вейналдум Джорджиньо 66' ( Коопмейнерс Теун ( 66') • Де Йонг Френки 78' ( Гравенберх Райан ( 78') • Классен Дэви • Мален Дониэлл 46' ( Бергвейн Стевен ( 46') • Депай Мемфис • Данджума Арно 78' ( Ланг Ноа ( 78')
Запасные: Флеккен Марк • Аке Натан • Вегхорст Ваут • Ренсх Девайн • Силлессен Яспер • Маласиа Тирелл • Тиль Гус
13 ноября. Стадион "Под Горицом".