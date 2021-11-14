Тренер латвийской «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нулевую выездную ничью сборной Латвии с Норвегией в отборе к ЧМ-2022.

- У сборной Латвии низкий рейтинг, поэтому ей достаются в отборочных группах сильные соперники, которых обыгрывать очень тяжело. Но есть три способа, как действовать в такой ситуации: сделать так, чтобы в сборной было большое число футболистов, играющих в более сильных национальных чемпионатах, качественно организовать игру плюс наладить стандартные положения. В принципе, все эти три задачи хорошо решаются латвийской сборной.

Состав у команды практически не меняется, и она всё равно при возможности пытается показывать комбинационный футбол. Да, норвежцы имели тотальное преимущество во втором тайме и сильно поддавили в концовке, но в первом тайме латвийцы смотрелись даже поинтересней соперника. Латвия набрала одно очко, а Норвегия потеряла два.

Тренерский штаб Дайниса Казакевича хорошо подготовился к этому матчу. В концовке он выпустил на замену двух игроков передней линии, что нестандартно для команды, удерживающей ничью. План тренера заключался в том, чтобы они прессинговали норвежских защитников, не давая им начинать свои атаки. Карклиньш и Кроллис делали так минуты полторы-две, а потом всё-таки тоже отошли назад, и Норвегия продолжила давить.

Вратарь Озолс продолжил игру, несмотря на травму. Респект ему за это, у него реально зашкаливают бойцовские качества. А в составе норвежцев выделю Норманна. Он молодец, играл очень хорошо. Матиас силён индивидуально и обладает хорошим дальним ударом, который использовал и будучи игроком «Ростова».