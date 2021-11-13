«Остановить Роналду любой ценой»: Игрокам сборной Сербии пообещали огромные премиальные за победу над Португалией

В очном противостоянии со сборной Португалии может решиться судьба национальной команды Сербия в отборе на чемпионат мира, которая в кои то веки имеет шансы напрямую попасть на крупный международный турнир. Для этого футболистам необходимо обыграть на выезде португальцев.

Чтобы еще сильнее замотивировать игроков, местная федерация футбола пообещала рекордные премиальные за положительный результат в предстоящей встрече. Как информирует источник Cabine Desportiva, сербы могут получить около одного миллиона евро призовых на весь коллектив.

Более того, часть этой суммы будет выделена правительством страны, которое выступило одним из инициаторов данной идеи.