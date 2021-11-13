Ван Галь: «Нидерланды выйдут на чемпионат мира, будьте уверены»

Нидерланды стали одной из многих топ-сборных, которые к последнему туру группового этапа отбора еще не гарантировали себе выход на чемпионат мира. Более того, при определенных раскладах «оранжевые» вовсе могут оказаться даже вне стадии плей-офф.

Впрочем, главный тренер национальной команды Луи ван Галь призвал болельщиков в лишний раз не переживать на этот счет. «Я уверен, что нам удастся добыть прямую путевку на мундиаль, поэтому будьте уверены и Вы. Нам попались трудные соперники на жеребьевке, но это не помеха. Пока фокусируемся на следующем матче, а там посмотрим», - сказал специалист пресс-службе ФИФА.

К слову, уже сегодня Нидерланды могут стать на шаг ближе к выполнению цели, если обыграют на выезде Черногорию.