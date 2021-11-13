​Де Брёйне: «Чемпионат мира раз в два года – неплохая идея»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался по поводу идеи проведения чемпионата мира каждые два года.

Напомним, что идею о проведении чемпионата мира в два раза чаще поддерживает Арсен Венгер, который в настоящий момент возглавляет отдел развития ФИФА.

«В начале сезона я встречался с ФИФА и Арсеном Венгером, и они объясняли, почему хотят проводить чемпионат мира чаще. Чтобы сделать что-то подобное, федерации всех стран, УЕФА и ФИФА должны координировать свои действия. Все должны работать вместе.

Я настаивал на том, что нам, игрокам, должны обеспечить отдых после сезона. Идея о проведении чемпионата мира каждые два года сама по себе неплоха, если все будут работать сообща», - цитирует де Брёйне Sky Sports со ссылкой на Belga.