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Чемпионат мира по футболу 2022

​Де Брёйне: «Чемпионат мира раз в два года – неплохая идея»

13 Ноября 2021 • 18:40 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался по поводу идеи проведения чемпионата мира каждые два года.

Напомним, что идею о проведении чемпионата мира в два раза чаще поддерживает Арсен Венгер, который в настоящий момент возглавляет отдел развития ФИФА.

«В начале сезона я встречался с ФИФА и Арсеном Венгером, и они объясняли, почему хотят проводить чемпионат мира чаще. Чтобы сделать что-то подобное, федерации всех стран, УЕФА и ФИФА должны координировать свои действия. Все должны работать вместе.

Я настаивал на том, что нам, игрокам, должны обеспечить отдых после сезона. Идея о проведении чемпионата мира каждые два года сама по себе неплоха, если все будут работать сообща», - цитирует де Брёйне Sky Sports со ссылкой на Belga.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Кевин де Брёйне
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