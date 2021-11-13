Главный тренер сборной Португалии Сантуш не верит, что его команда может оступиться в игре против Сербии

Уже завтра, 14-го ноября, сборная Португалии проведет свой заключительный поединок в групповом этапе отбора к чемпионату мира. Примечательно, что подопечные Фернанду Сантуша до сих пор не гарантировали себе выход на мундиаль, а в случае поражения от Сербии вовсе могут отправиться в плей-офф раунд, уступив первую строчку.

Однако, в подобный расклад событий сам наставник отказывается верить. «Завтра мы оформим себе билет в финальную часть турнира. Мы сильнее, несмотря на хороший уровень соперника. Тем более, мы в последнее время часто с ними играем и добываем нужный нам результат», - приводит слова португальского специалиста пресс-служба сборной.