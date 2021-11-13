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Чемпионат мира по футболу 2022

​Чего стоят слова Роналду: Шансы Португалии поехать на чемпионат мира

13 Ноября 2021 • 16:35 Комментировать (1)
Португалия
...
Сербия
1.45 4.70 6.70
14.11 22:45

В Европе наступает пора заключительных матчей основной части отбора на чемпионат мира. В группе под буквой А прямую путёвку на мундиаль в Катар в очной битве будут разыгрывать сборные Португалии и Сербии. Звёздный португальский форвард Криштиану Роналду уверен, что его команда окажется победителем в этой схватке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы.  

Сборные Португалии и Сербии в отборе не проигрывали. Команды сыграли вничью в очном матче, который завершился скандалом с незасчитанным голом Криштиану Роналду (привет лайнсмэйну), а также в гостях у Ирландии – крепкой сборной, которая в этом отборе разочаровала. Турнирная ситуация на сегодняшний день в этой группе такая:

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Билет на ЧМ Португалия 7 5 2 0 16 4 +12 17
2 Билет в плей-офф Сербия 7 5 2 0 16 8 +8 17
3   Люксембург 7 3 0 4 8 15 -7 9
4   Ирландия 7 1 3 3 8 8 0 6
5   Азербайджан 7 0 1 7 5 18 -13 1

Португалия и Сербия в очной дуэли в Лиссабоне решат, кто получит билет в Катар, а кто будет бороться за право поехать на чемпионат мира весной в сложном плей-офф.

«В воскресенье мы перед своими болельщиками отпразднуем выход на чемпионат мира!» - написал Роналду на своей страничке в «Инстаграме». Каковы же шансы команд?

Сборная Португалии является безоговорочным фаворитом этой дуэли. Для выхода на чемпионат мира Криштиану Роналду и компании достаточно не проиграть, ведь при одинаковом количестве набранных очков на первое место выходит разность мячей. У португальцев, как видно из таблицы выше, разность мячей лучше.

Сербии же нужна исключительно победа в Лиссабоне. Добиться этого результата команде будет сложно, но возможно. В составе сербов хватает исполнителей высокого калибра. Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Филип Костич, Душан Тадич, Лука Йович, Александр Митрович… Все эти ребята хорошо известны в Европе. За Влаховичем, стабильно забивающим в Серии А, сейчас и вовсе разгорается битва на трансферном рынке.

Как видим, сборная Сербии имеет достаточно крепкий состав. Плюс эта команда находится в хорошей форме – в пятнадцати последних матчах у сербов лишь одно поражение. Плюс самоуверенные слова Криштиану Роналду наверняка подстегнут «орлов». Так что списывать Сербию со счетов не стоит.

Если попробовать оценить шансы сборных Португалии и Сербии получить прямую путёвку в Катар, то с учётом турнирной ситуации вероятность того, что слова Криштиану Роналду сбудутся, мы бы оценили в 80%. Шансы Сербии сотворить сенсацию и победить в Лиссабоне – 20%. Остаётся дождаться этой битвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Сербии Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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Nebarsabarsenet
13 Ноября 2021 в 16:53
Португальцы, конечно, фавориты, но у них довольно мутный/невнятный тренер, часто удивляющий всех своими неочевидными ходами/решениями. Плюс португальцы - команда настроения, могут хоть выиграть у кого угодно, хоть продуть кому угодно.
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Идет 1 минута Босния и Герцеговина 0:0 Финляндия 2.12 3.3 3.75
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
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