​Чего стоят слова Роналду: Шансы Португалии поехать на чемпионат мира

В Европе наступает пора заключительных матчей основной части отбора на чемпионат мира. В группе под буквой А прямую путёвку на мундиаль в Катар в очной битве будут разыгрывать сборные Португалии и Сербии. Звёздный португальский форвард Криштиану Роналду уверен, что его команда окажется победителем в этой схватке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы.

Сборные Португалии и Сербии в отборе не проигрывали. Команды сыграли вничью в очном матче, который завершился скандалом с незасчитанным голом Криштиану Роналду (привет лайнсмэйну), а также в гостях у Ирландии – крепкой сборной, которая в этом отборе разочаровала. Турнирная ситуация на сегодняшний день в этой группе такая:

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Билет на ЧМ Португалия 7 5 2 0 16 4 +12 17 2 Билет в плей-офф Сербия 7 5 2 0 16 8 +8 17 3 Люксембург 7 3 0 4 8 15 -7 9 4 Ирландия 7 1 3 3 8 8 0 6 5 Азербайджан 7 0 1 7 5 18 -13 1

Португалия и Сербия в очной дуэли в Лиссабоне решат, кто получит билет в Катар, а кто будет бороться за право поехать на чемпионат мира весной в сложном плей-офф.

«В воскресенье мы перед своими болельщиками отпразднуем выход на чемпионат мира!» - написал Роналду на своей страничке в «Инстаграме». Каковы же шансы команд?

Сборная Португалии является безоговорочным фаворитом этой дуэли. Для выхода на чемпионат мира Криштиану Роналду и компании достаточно не проиграть, ведь при одинаковом количестве набранных очков на первое место выходит разность мячей. У португальцев, как видно из таблицы выше, разность мячей лучше.

Сербии же нужна исключительно победа в Лиссабоне. Добиться этого результата команде будет сложно, но возможно. В составе сербов хватает исполнителей высокого калибра. Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Филип Костич, Душан Тадич, Лука Йович, Александр Митрович… Все эти ребята хорошо известны в Европе. За Влаховичем, стабильно забивающим в Серии А, сейчас и вовсе разгорается битва на трансферном рынке.

Как видим, сборная Сербии имеет достаточно крепкий состав. Плюс эта команда находится в хорошей форме – в пятнадцати последних матчах у сербов лишь одно поражение. Плюс самоуверенные слова Криштиану Роналду наверняка подстегнут «орлов». Так что списывать Сербию со счетов не стоит.

Если попробовать оценить шансы сборных Португалии и Сербии получить прямую путёвку в Катар, то с учётом турнирной ситуации вероятность того, что слова Криштиану Роналду сбудутся, мы бы оценили в 80%. Шансы Сербии сотворить сенсацию и победить в Лиссабоне – 20%. Остаётся дождаться этой битвы.