​Чего стоят слова Роналду: Шансы Португалии поехать на чемпионат мира

В Европе наступает пора заключительных матчей основной части отбора на чемпионат мира. В группе под буквой А прямую путёвку на мундиаль в Катар в очной битве будут разыгрывать сборные Португалии и Сербии. Звёздный португальский форвард Криштиану Роналду уверен, что его команда окажется победителем в этой схватке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы.
Сборные Португалии и Сербии в отборе не проигрывали. Команды сыграли вничью в очном матче, который завершился скандалом с незасчитанным голом Криштиану Роналду (привет лайнсмэйну), а также в гостях у Ирландии – крепкой сборной, которая в этом отборе разочаровала. Турнирная ситуация на сегодняшний день в этой группе такая:
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Билет на ЧМ
|Португалия
|7
|5
|2
|0
|16
|4
|+12
|17
|2
|Билет в плей-офф
|Сербия
|7
|5
|2
|0
|16
|8
|+8
|17
|3
|Люксембург
|7
|3
|0
|4
|8
|15
|-7
|9
|4
|Ирландия
|7
|1
|3
|3
|8
|8
|0
|6
|5
|Азербайджан
|7
|0
|1
|7
|5
|18
|-13
|1
Португалия и Сербия в очной дуэли в Лиссабоне решат, кто получит билет в Катар, а кто будет бороться за право поехать на чемпионат мира весной в сложном плей-офф.
«В воскресенье мы перед своими болельщиками отпразднуем выход на чемпионат мира!» - написал Роналду на своей страничке в «Инстаграме». Каковы же шансы команд?
Сборная Португалии является безоговорочным фаворитом этой дуэли. Для выхода на чемпионат мира Криштиану Роналду и компании достаточно не проиграть, ведь при одинаковом количестве набранных очков на первое место выходит разность мячей. У португальцев, как видно из таблицы выше, разность мячей лучше.
Сербии же нужна исключительно победа в Лиссабоне. Добиться этого результата команде будет сложно, но возможно. В составе сербов хватает исполнителей высокого калибра. Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Филип Костич, Душан Тадич, Лука Йович, Александр Митрович… Все эти ребята хорошо известны в Европе. За Влаховичем, стабильно забивающим в Серии А, сейчас и вовсе разгорается битва на трансферном рынке.
Как видим, сборная Сербии имеет достаточно крепкий состав. Плюс эта команда находится в хорошей форме – в пятнадцати последних матчах у сербов лишь одно поражение. Плюс самоуверенные слова Криштиану Роналду наверняка подстегнут «орлов». Так что списывать Сербию со счетов не стоит.
Если попробовать оценить шансы сборных Португалии и Сербии получить прямую путёвку в Катар, то с учётом турнирной ситуации вероятность того, что слова Криштиану Роналду сбудутся, мы бы оценили в 80%. Шансы Сербии сотворить сенсацию и победить в Лиссабоне – 20%. Остаётся дождаться этой битвы.