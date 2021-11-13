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Чемпионат мира по футболу 2022

​Есть ли шансы у Армении поехать на чемпионат мира

13 Ноября 2021 • 15:50 Комментировать
Северная Македония
...
Исландия
14.11 20:00

В кои-то веки сборная Армении перед последним туром отборочного цикла на чемпионат мира сохраняет шансы поехать на турнир. Правда, шансы Генриха Мхитаряна и компании оказаться в Катаре лишь математические. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в группе J.

Сборная Германии ещё в октябре застолбила за собой первое место и путёвку на чемпионат мира. На второе место в группе, дающее право весной попробовать себя в плей-офф, претендуют три сборные – Северная Македония, Румыния и Армения. Давайте взглянем на их турнирную ситуацию и календарь.

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Билет на ЧМ Германия 9 8 0 1 32 3 +29 24
2 Билет в плей-офф Северная Македония 9 4 3 2 20 10 +10 15
3   Румыния 9 4 2 3 11 8 +3 14
4   Армения 9 3 3 3 8 16 -8 12

Армения – Германия

Лихтенштейн – Румыния

Северная Македония – Исландия

Как видим, у сборной Армении практически нет шансов занять второе место. Армянской национальной команде нужны: своя победа над Германией, невыигрыш Румынии в Лихтенштейне и проигрыш Северной Македонии в игре с Исландией. При этом армянам нужно отыграть 18 (!) баллов в разности мячей. Сейчас у Армении разность минус 8, а у Северной Македонии – плюс 10. Это нереально.

По сути, для сборной Армении всё решилось в прошлом туре, когда она в лобовой игре против северных македонцев потерпела поражение на своём поле с результатом 0:5.

В действительности за второе место в этой группе будут бороться команды Северной Македонии и Румынии. В поул-позиции сейчас находятся северные македонцы, но им нужно обыграть крепких «викингов» из Исландии, которые, хоть ни на что не претендуют, постараются насолить противнику. Если исландцы возьмут очки в Скопье, то румыны наверняка этим воспользуются, обыграв Лихтенштейн.

Возвращаясь к сборной Армении, стоит отметить, что в плей-офф весной будут участвовать не только вторые места, но и лучшие два победителя групп Лиги наций, которые в отборе заняли места ниже второго. Армения идёт слишком низко в рейтинге победителей групп в этом турнире, и совершенно точно в плей-офф окажутся другие сборные, более статусные.

Словом, сборной Армении на чемпионате мира в Катаре мы не увидим. Но тот факт, что на финише отбора армяне сохраняют теоретические шансы, уже говорит о прогрессе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении
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13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
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