​Есть ли шансы у Армении поехать на чемпионат мира

В кои-то веки сборная Армении перед последним туром отборочного цикла на чемпионат мира сохраняет шансы поехать на турнир. Правда, шансы Генриха Мхитаряна и компании оказаться в Катаре лишь математические. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в группе J.
Сборная Германии ещё в октябре застолбила за собой первое место и путёвку на чемпионат мира. На второе место в группе, дающее право весной попробовать себя в плей-офф, претендуют три сборные – Северная Македония, Румыния и Армения. Давайте взглянем на их турнирную ситуацию и календарь.
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Билет на ЧМ
|Германия
|9
|8
|0
|1
|32
|3
|+29
|24
|2
|Билет в плей-офф
|Северная Македония
|9
|4
|3
|2
|20
|10
|+10
|15
|3
|Румыния
|9
|4
|2
|3
|11
|8
|+3
|14
|4
|Армения
|9
|3
|3
|3
|8
|16
|-8
|12
Как видим, у сборной Армении практически нет шансов занять второе место. Армянской национальной команде нужны: своя победа над Германией, невыигрыш Румынии в Лихтенштейне и проигрыш Северной Македонии в игре с Исландией. При этом армянам нужно отыграть 18 (!) баллов в разности мячей. Сейчас у Армении разность минус 8, а у Северной Македонии – плюс 10. Это нереально.
По сути, для сборной Армении всё решилось в прошлом туре, когда она в лобовой игре против северных македонцев потерпела поражение на своём поле с результатом 0:5.
В действительности за второе место в этой группе будут бороться команды Северной Македонии и Румынии. В поул-позиции сейчас находятся северные македонцы, но им нужно обыграть крепких «викингов» из Исландии, которые, хоть ни на что не претендуют, постараются насолить противнику. Если исландцы возьмут очки в Скопье, то румыны наверняка этим воспользуются, обыграв Лихтенштейн.
Возвращаясь к сборной Армении, стоит отметить, что в плей-офф весной будут участвовать не только вторые места, но и лучшие два победителя групп Лиги наций, которые в отборе заняли места ниже второго. Армения идёт слишком низко в рейтинге победителей групп в этом турнире, и совершенно точно в плей-офф окажутся другие сборные, более статусные.
Словом, сборной Армении на чемпионате мира в Катаре мы не увидим. Но тот факт, что на финише отбора армяне сохраняют теоретические шансы, уже говорит о прогрессе.