​Есть ли шансы у Армении поехать на чемпионат мира

В кои-то веки сборная Армении перед последним туром отборочного цикла на чемпионат мира сохраняет шансы поехать на турнир. Правда, шансы Генриха Мхитаряна и компании оказаться в Катаре лишь математические. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в группе J.

Сборная Германии ещё в октябре застолбила за собой первое место и путёвку на чемпионат мира. На второе место в группе, дающее право весной попробовать себя в плей-офф, претендуют три сборные – Северная Македония, Румыния и Армения. Давайте взглянем на их турнирную ситуацию и календарь.

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Билет на ЧМ Германия 9 8 0 1 32 3 +29 24 2 Билет в плей-офф Северная Македония 9 4 3 2 20 10 +10 15 3 Румыния 9 4 2 3 11 8 +3 14 4 Армения 9 3 3 3 8 16 -8 12

Армения – Германия

Лихтенштейн – Румыния

Северная Македония – Исландия

Как видим, у сборной Армении практически нет шансов занять второе место. Армянской национальной команде нужны: своя победа над Германией, невыигрыш Румынии в Лихтенштейне и проигрыш Северной Македонии в игре с Исландией. При этом армянам нужно отыграть 18 (!) баллов в разности мячей. Сейчас у Армении разность минус 8, а у Северной Македонии – плюс 10. Это нереально.

По сути, для сборной Армении всё решилось в прошлом туре, когда она в лобовой игре против северных македонцев потерпела поражение на своём поле с результатом 0:5.

В действительности за второе место в этой группе будут бороться команды Северной Македонии и Румынии. В поул-позиции сейчас находятся северные македонцы, но им нужно обыграть крепких «викингов» из Исландии, которые, хоть ни на что не претендуют, постараются насолить противнику. Если исландцы возьмут очки в Скопье, то румыны наверняка этим воспользуются, обыграв Лихтенштейн.

Возвращаясь к сборной Армении, стоит отметить, что в плей-офф весной будут участвовать не только вторые места, но и лучшие два победителя групп Лиги наций, которые в отборе заняли места ниже второго. Армения идёт слишком низко в рейтинге победителей групп в этом турнире, и совершенно точно в плей-офф окажутся другие сборные, более статусные.

Словом, сборной Армении на чемпионате мира в Катаре мы не увидим. Но тот факт, что на финише отбора армяне сохраняют теоретические шансы, уже говорит о прогрессе.