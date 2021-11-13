Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью Италии и Швейцарии в отборе к ЧМ-2022 со счётом 1:1.

- Швейцарцы не зря делят с итальянцами первое-второе места в группе. Команда Мурата Якина продемонстрировала на выезде против Италии конкурентоспособный футбол и смотрелась симпатичней соперника с точки зрения проводимых комбинаций. Во втором таймсе был период, когда швейцарцы долгое время контролировали мяч на чужой половине поля, итальянцы не могли его себе вернуть. Большой объём работы проделал Шакири. В полном порядке Окафор – он здорово бежит, техничный, высокий, неплохо напрягал оборону итальянцев. Варгас – активный, быстрый и напористый левый нападающий. Во время пенальти Зоммер был очень уверен в себе и загипнотизировал Жоржиньо, который промахнулся.

Если Италия опять не выйдет на чемпионат мира, там начнётся революция. То, что произошло то произошло при Вентуре, – непопадание на мундиаль 2018 года – стало большим ударом для всех итальянцев. У всех в стране к нему негативное отношение – от маленького мальчика до старушки. Говорят, что в Италии есть такая фишка: перед каждым чемпионатом мира и Европы люди покупают себе новые телевизоры. И в 2018 году магазины электроники там понесли серьёзные убытки, как и производители футбольной атрибутики.