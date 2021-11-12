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Канчельскис: Сафонов здорово играет и выручает

12 Ноября 2021 • 23:50 Комментировать

Бывший хавбек сборной России Андрей Канчельскис отметил старания и мастерство голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в последних матчах за национальную команду.

Ранее вратарь блестяще проявил себя в поединке квалификации ЧМ-2022 с Кипром. Он не позволил гостям отыграться при счете 1:0 в пользу россиян.

«Матвей здорово играет, выручает. Наконец-то закрыт вратарский вопрос, а то Черчесов никак решить не мог. К Сафонову вообще нет никаких вопросов.

Сафонов может напихать защитникам. В этом плане чем-то Шмейхеля напоминает. Петера на поле все боялись, хотя после матча могли пойти вместе пива попить», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Поединок Хорватия — Россия начнется 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Россия очень близка к тому, чтобы завоевать прямую путевку на мундиаль в Катар.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис Матвей Сафонов
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