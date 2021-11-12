​Милевский: «В символической сборной России и Украины будут только украинцы»

В пятницу на YouTube-канале «Коммент.Шоу» был опубликован новый выпуск. Гостем стал экс-футболист сборной Украины Артём Милевский.

Милевский сказал, что киевское «Динамо» на сегодняшний день сильнее «Спартака». В сравнении российской и украинской сборных бывший игрок киевского «Динамо» тоже отдал предпочтение сборной Украины.

- На Украине футболисты просто сейчас сильнее, - объяснил свою позицию Милевский, когда ему указали на улучшение дел в сборной России при Валерии Карпине и ухудшение дел в сборной Украины при Александре Петракове.

Также Милевскому предложили составить символическую сборную из игроков сборных Украины, России и Беларуси.

- Ну, там будут только украинцы, ребят, - сказал Милевский и не стал собирать сборную.

Артём Милевский всё-таки выделил одного игрока сборной России. Правда, не с точки зрения уровня игры, а с точки зрения фигуры.

- В плане фигуры выделю одного. Это Георгий Джикия, - сказал Милевский.