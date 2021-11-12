​Неймар чудом избежал удаления в матче сборной Бразилии

Сборная Бразилии застолбила за собой путёвку на чемпионат мира, минимально обыграв Колумбию в четверг вечером по местному времени. В дебюте игры у арбитра Роберто Тобара были все основания удалить с поля Неймара. Звёздный бразилец буквально набросился на рефери и даже столкнулся с ним, крикнув что-то прямо в лицо. За проявление агрессии по отношению к официальному лицу Неймар должен был получить красную карточку, но судья решил ничего не предпринимать. Уже во втором тайме Неймар получил жёлтую карточку за несогласие. К тому моменту он успел сделать голевой пас на Лукаса Пакету.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.