«Кошмар для комментатора»: Шесть игроков с одинаковой фамилией появились в стартовом составе сборной Вьетнама, ещё двое вышли на замену

Уникальное событие произошло в матче азиатского отбора на мундиаль - в очном противостоянии между собой встречались сборные Вьетнама и Японии.

Дело в том, что свое внимание к этому поединку привлек стартовый состав вьетнамцев, в котором нашлось место сразу шестью футболистам с одинаковой фамилией – Нгуен. При чем, все из них действовали в полузащите и атаке.

Более того, двое игроков с идентичной фамилией появились на поле уже по ходу встречи, выйдя на замену. Британские СМИ окрестили этот матч как кошмар для комментаторов, начав активно распространять различные забавные материалы на этот счет.

К слову, игра завершилась минимальной победой японцев.