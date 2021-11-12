Мюллер: «У Германии не было сильных конкурентов в отборе ЧМ-2022»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о вчерашнем поединке сборных Германии и Лихтенштейна в квалификации чемпионата мира-2022. Подопечные Ханса-Дитера Флика разбили футбольного карлика со счетом 9:0.

«Нужно смотреть объективно на происходящее. У нашей сборной не было сильных конкурентов в отборе. В прошедшем матче мы одержали уверенную победу, болельщики остались довольны, значит, вечер удался», - цитирует нападающего пресс-служба УЕФА.

«Бундестим» уверенно лидирует в своей группе, опережая ближайшего преследователя на девять баллов. Немцы гарантировали себе путевку на мундиаль в Катаре.