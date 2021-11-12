Сантуш назвал ничью сборной Португалии с Ирландией хорошим результатом

Вчера, 11-го ноября, сборная Португалии не смогла не выезде справиться с Ирландией, сыграв в безрезультативную ничью. Правда, это по большему счету никак не изменило задачу команды на заключительный матч группы против Сербии. Как и раньше, португальцам достаточно не уступить своему главному конкуренту, чтобы гарантировать себе выход на мундиаль.

Об этом в интервью пресс-службе сборной сказал и главный тренер Фернанду Сантуш, призвавший фанатов не расстраиваться из-за не самого выдающегося поединка с ирландцами. «В нашем случае ничья и победа 5:0 – это одно и то же. Добились положительного результата. Наш оппонент был очень силен физически и взвинчивал темп, а мои игроки выглядели немного уставшими из-за плотного графика в своих клубах», - прокомментировал итоговый счет специалист.