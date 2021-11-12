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Чемпионат мира по футболу 2022

Сабитов: «Разгром Кипра не должен вводить в заблуждение, как и удачные матчи «Спартака» эксклюзив

12 Ноября 2021 • 09:09 Комментировать

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил отборочный матч ЧМ-2022 Россия – Кипр (6:0).

- Любая игра отражает уровень сопротивления соперника. Если бы наши не забили относительно быстро после перерыва второй гол, то и второй тайм получился бы непростой. Кипр неплохо смотрелся при счёте 1:0, и в конце первого тайма Сотириу мог забить головой из-под Осипенко – хорошо, что Сафонов выручил. Но когда наши забили второй мяч и сразу третий, соперник опустил руки и понял, что ловить ему уже нечего, после чего наши добили гостей ещё тремя голами.

При таком развитии игры можно было спокойно дать дебютировать за сборную не только Глебову, но и Сергееву, а также произвести замену вратаря. Надо отдать должное Карпину, что он делает ротацию, приглашает в команду новых игроков и выпускает их на поле. Я говорю про Осипенко, Сутормина, Терехова. И Заболотный, выходя на замену, тоже старается. Они прекрасно осознают, что конкуренты за места в составе наступают им на пятки, и поэтому расслабляться нельзя.

Андрей Мостовой активно шёл в обводку и обострял игру. Он забил свой гол в стиле Александра Мостового, чей гол в ворота харьковского «Металлиста» после блестящего дриблинга стал легендарным. В случае со вторым голом молодец Миранчук, что не пожадничал и отдал результативную передачу. Смолов тоже молодец, что не пробил с левой, а убрал мяч под себя и ударил с правой. Сначала могло показаться, что он спижонил, но по повтору понятно: Смолов сыграл максимально надёжно. А Сутормин, когда забивал, оказался в нужное время в нужном месте.

Сверхкрупный счёт не должен никого вводить в заблуждение, как и удачные или относительно удачные матчи «Спартака», где он выигрывал или отыгрывался. Потому что проблемы в командной игре и там, и там всё равно остаются. Хорватские аналитики тоже будут изучать наши сильные и слабые стороны. Кроме того, есть другой момент. Конечно, очень хорошо, когда ты забиваешь шесть голов, но теперь следующим поколениям сборной будут ставить в упрёк, если она будет обыгрывать тот же Кипр с меньшей разницей в счёте. А теперь ведь, в отличие от прошлых времён, никого уже на одном классе не обыграешь.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кипра Чм-2022 Равиль Сабитов
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