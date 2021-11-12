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Чемпионат мира по футболу 2022

Флик стал рекордсменом сборной Германии

12 Ноября 2021 • 08:52 Комментировать
Германия
9:0
Лихтенштейн
окончен

В рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Германии под руководством Ханса-Дитера Флика катком прошлась по команде Лихтенштейна, отгрузив в ворота соперника девять безответных голов.

Благодаря этому успеху 56-летний специалист оформил рекорд, рапортует Opta в «Твиттере». Ханс-Дитер стал первым наставником «бундестим», которому удалось победить в шести стартовых матчах у руля команды.

Напомним, что Флик занял пост главного тренера сборной Германии прошлым летом, сменив Йоахима Лёва. Его трудовой договор с национальной командой рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ханс-Дитер Флик
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