Флик стал рекордсменом сборной Германии

В рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Германии под руководством Ханса-Дитера Флика катком прошлась по команде Лихтенштейна, отгрузив в ворота соперника девять безответных голов.

Благодаря этому успеху 56-летний специалист оформил рекорд, рапортует Opta в «Твиттере». Ханс-Дитер стал первым наставником «бундестим», которому удалось победить в шести стартовых матчах у руля команды.

Напомним, что Флик занял пост главного тренера сборной Германии прошлым летом, сменив Йоахима Лёва. Его трудовой договор с национальной командой рассчитан до середины 2024 года.