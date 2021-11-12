Роналду: «В воскресенье Португалия отпразднует выход на ЧМ-2022»

В матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Португалии потеряла очки, сыграв вничью с командой Ирландии со счетом 0:0. Главная звезда пиренейцев Криштиану Роналду в своем инстаграм-аккаунте прокомментировал этот результат.

«Очень нелегко играть на выезде против Ирландии. Мы набрали один балл, и все в наших руках. В это воскресенье Португалия при своих фанатах отпразднует выход на мундиаль. Вперед, парни», - говорится в публикации 36-летнего бомбардира.

Следующий поединок Португалия проведет на своем поле против команды Сербии. Встреча состоится 14 нября, начало – 22:45 мск.