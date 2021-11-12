Бразилия гарантировала себе выход на чемпионат мира, лишь однажды потеряв очки в 12 матчах отбора

Минимально обыграв в домашних стенах Колумбию, сборная Бразилии гарантировала себе прямую путевку на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в конце следующего года. За шесть туров до конца квалификации в регионе Южной Америки подопечные Тите оформили себе комфортное преимущество.

Теперь «селесао» даже теоретически не могут опуститься ниже четвертой строчки, которая обеспечивает выход на мундиаль. Бразильцы выиграли 11 из 12 матчей отбора, лишь однажды сыграв вничью с теми же колумбийцами.

Более того, лидер турнирной таблицы пропустить только четыре гола, забив при этом 27 – больше всех других участников квалификации.