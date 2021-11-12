Саутгейт подпишет новый контракт со сборной Англии

В Англии довольны выступлением сборной страны под руководством нынешнего главного тренера Гарета Саутгейта. Как информирует таблоид The Sun, FA планирует предложить специалисту новое трудовое соглашение на улучшенных условиях. Федерация решила поднять тренеру заработную плату в два раза.

Стороны проведут переговоры после завершения отборочного раунда чемпионата мира-2022. Саутгейт не хочет обсуждать новый контракт, пока не выведет команду на мундиаль.

Напомним, что действующий трудовой договор наставника с национальной сборной рассчитан до середины 2022 года. Он занимает этот пост с 2016 года.