Бразилия с трудом обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022

В Южной Америке продолжается отборочный раунд ЧМ-2022. Сборная Бразилии, которая является безоговорочным лидером, принимала на своем поле команду Колумбии. Хозяева отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Пакета с передачи Неймара.

Благодаря этому успеху в активе бразильцев стало 34 балла после 12 туров. «Селесао» уверенно удерживают первую позицию. Колумбия с 16 набранными очками идет на пятом месте.