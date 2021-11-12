Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 288 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Бразилия с трудом обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022

12 Ноября 2021 • 08:07 Комментировать
Бразилия
1:0
Колумбия
окончен

В Южной Америке продолжается отборочный раунд ЧМ-2022. Сборная Бразилии, которая является безоговорочным лидером, принимала на своем поле команду Колумбии. Хозяева отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Пакета с передачи Неймара.

Благодаря этому успеху в активе бразильцев стало 34 балла после 12 туров. «Селесао» уверенно удерживают первую позицию. Колумбия с 16 набранными очками идет на пятом месте.

Протокол игры  
Бразилия 1:0 Колумбия
(1:0) Пакета Лукас 72'    
Алиссон Бекер Данило Луис Маркиньос Маркос Силва Тьяго Алекс Сандро Фред Сантос   34'   46' (Винисиус Жуниор (   46'   90') Каземиро Карлос   84' Пакета Лукас   86' (Фабиньо Энрике (   86') Рафинья Диас   64' (Антони (   64') Жезус Габриэль   64' (Кунья Матеус (   64') Неймар   74'
Запасные: Лоди Ренан Эдерсон Мораес Gabriel Chapeco Милитао Эдер Эмерсон Жуниор Габриэль дос Сантос Коутиньо Филиппе Жерсон Сантос
Оспина Давид Муньос Даниэль   78' (Родригес Хамес (   78') Санчес Давинсон Тесильо Вильям Мохика Хоан   23'   55' (Куэльяр Густаво (   55') Хефферсон Лерма Барриос Вилмар   29'   78' (Муриэль Луис (   78') Морено Яйро Куадрадо Хуан   43' Сапата Дуван   66' (Мартинес Рохер (   66') Диас Луис   66' (Борха Мигель (   66')
Запасные: Борре Рафаэль Гомес Еймар Andres Mosquera III Лукуми Джон Кантильо Виктор Yerson Candelo Варгас Камило
12 ноября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Колумбии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
09:10 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: Если Россия забьёт Хорватии, тогда всё будет идеально
08:52 · Чемпионат мира 2022
Флик стал рекордсменом сборной Германии
08:45 · Чемпионат мира 2022
Роналду: «В воскресенье Португалия отпразднует выход на ЧМ-2022»
08:38 · Чемпионат мира 2022
Бускетс сравнялся с Хави по матчам за сборную Испании, впереди только Касильяс и Рамос
08:34 · Англия. Премьер-лига
Все представители АПЛ выступили против изменений в календаре сборных
08:31 · Чемпионат мира 2022
Бубнов: «Шесть голов Кипру - не показатель уровня готовности к Хорватии»
08:25 · Чемпионат мира 2022
Бразилия гарантировала себе выход на чемпионат мира, лишь однажды потеряв очки в 12 матчах отбора
08:21 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт подпишет новый контракт со сборной Англии
08:16 · Чемпионат мира 2022
Колосков отметил положительные моменты в матче сборной России против Кипра
08:13 · Чемпионат мира 2022
Чили и Эквадор минимально победили, Боливия разгромлена в Перу
08:09 · Чемпионат мира 2022
Канделаки – о сборной России: «По-товарищески растоптали киприотов»
08:07 · Чемпионат мира 2022
Бразилия с трудом обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022
01:01 · Чемпионат мира 2022
​Какие команды Европы уже точно едут на чемпионат мира 2022 1
00:53 · Чемпионат мира 2022
​«Такое никому не нужно»: Черданцев недоволен отбором на чемпионат мира
00:48 · Чемпионат мира 2022
​Маленькой девочке удалось обнять Роналду на поле 1
Все новости
Рекомендуем