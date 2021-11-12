Бразилия с трудом обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022

В Южной Америке продолжается отборочный раунд ЧМ-2022. Сборная Бразилии, которая является безоговорочным лидером, принимала на своем поле команду Колумбии. Хозяева отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Пакета с передачи Неймара.
Благодаря этому успеху в активе бразильцев стало 34 балла после 12 туров. «Селесао» уверенно удерживают первую позицию. Колумбия с 16 набранными очками идет на пятом месте.
Протокол игры
|(1:0) Пакета Лукас 72'
Алиссон Бекер • Данило Луис • Маркиньос Маркос • Силва Тьяго • Алекс Сандро • Фред Сантос 34' 46' ( Винисиус Жуниор ( 46' ) • 90'Каземиро Карлос • 84'Пакета Лукас 86' ( Фабиньо Энрике ( 86') • Рафинья Диас 64' ( Антони ( 64') • Жезус Габриэль 64' ( Кунья Матеус ( 64') • Неймар 74'
Запасные: Лоди Ренан • Эдерсон Мораес • Gabriel Chapeco • Милитао Эдер • Эмерсон Жуниор • Габриэль дос Сантос • Коутиньо Филиппе • Жерсон Сантос
Оспина Давид • Муньос Даниэль 78' ( Родригес Хамес ( 78') • Санчес Давинсон • Тесильо Вильям • Мохика Хоан 23' 55' ( Куэльяр Густаво ( 55') • Хефферсон Лерма • Барриос Вилмар 29' 78' ( Муриэль Луис ( 78') • Морено Яйро • Куадрадо Хуан • 43'Сапата Дуван 66' ( Мартинес Рохер ( 66') • Диас Луис 66' ( Борха Мигель ( 66')
Запасные: Борре Рафаэль • Гомес Еймар • Andres Mosquera III • Лукуми Джон • Кантильо Виктор • Yerson Candelo • Варгас Камило
12 ноября.